Бывший вратарь «Зенита» Малафеев заявил о разводе с женой: «Так жить нельзя!»

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Артем Решетов
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Его публикация в Instagram очень расстроила подписчиков — идиллическая картинка счастливой семьи в одночасье рассыпалась.

Бывший вратарь «Зенита» Малафеев заявил о разводе с женой: «Так жить нельзя!»

Фото: Instagram @malafeev16ru

Бывший вратарь «Зенита» и российской сборной Вячеслав Малафеев объявил о разводе с женой — в своем Instagram-аккаунте он опубликовал семейное фото, подпись к которому оставляет больше вопросов, чем ответов.

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…» — многозначительно написал Малафеев.

Отреагировали на это даже звезды — спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выдал столь же многозначительное «Эх…», а Виктория Боня надеется, что подпись к публикации — лишь неудачная шутка.

Instagram @malafeev16ru

Но еще в октябре жена футболиста Екатерина рассказывала, что перестала жить вместе с супругом — хотя и до этого они бывали на грани развода.

Ирония заключается в том, что Екатерина Малафеева ведет курсы по саморазвитию — и, в том числе, учит тому, как правильно вести семейную жизнь. Это отметили и подписчики футболиста, разочаровавшиеся в идиллической картинке.

«А как красиво Екатерина учит всех жить и призывает к покупке своих курсов по налаживанию супружеских отношений!»;

«А я вам все 10 лет так верила, думала, ну вот же — бывают счастливые семьи. Теперь я совсем разочаровалась в институте семьи»;

«Когда женщина не уважает своего мужчину, а это было очень видно, даже в коротких видео, которые вы выкладываете… То мужчине лучше уходить…» — пишут поклонники Малафеева.

Но развод — это далеко не худшее, что может случится в жизни. Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти бывшего футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковба.

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