Отпетый хулиган и скромный артист: Как сложилась жизнь Игоря Савочкина

Игорь Савочкин никогда не мечтал стать актером, но специфическая внешность и талант открыли ему дорогу в кино.

Российский актер кино Игорь Савочкин умер на 59 году жизни. О творческом пути артиста рассказывает 5-tv.ru.

От хулигана до актера

Про Игоря Савочкина зрители говорили: актер хорошо играет положительных героев, но особо хорошо ему удаются роли бандитов и подонков. Возможно, на это повлияло детство Савочкина. Родом из села Березовское, Игорь переехал в Саратов с родителями. Его отец работал в местном управлении культуры, а позже — возглавил местную редакцию газеты «Труд». Но сын не проявлял интереса к творческим профессиям. Он был отпетым хулиганом и не раз попадал в детскую комнату в милиции. Когда у Савочкина спрашивали, куда он пойдет учиться, тот пожимал плечами. Поступил Савочкин в Саратовский институт на механика сельского хозяйства.

«Половина моих друзей в тюрьмах срок мотала, а я выплыл», — позже рассказывал Савочкин.

Во время учебы друг пригласил Игоря в театральную студию. Тот никогда не хотел стать актером и считал театр слишком скучным, но услышав, что в студии не хватает парней, решился сходить. Занятия актерским мастерством и девушки вокруг так увлекли Савочкина, что он увлекся этой профессией. Начинающий актер подумывал оставить институт и поступать в консерваторию, но родители запретили ему уходить, не доучившись. Совмещать учебу тогда было нельзя, поэтому Игорь проходил в студию два года, получил образование инженера и поступил в Саратовскую консерваторию на курс Владимира Федосеева, друга его отца.

Потеря работы из-за алкоголя

Игорь Савочкин окончил консерваторию в 90-х. Его пригласили в московский театр «На досках» и дали роль Максима Каммерера в спектакле «Обитаемый остров». Но Савочкину не слишком понравилось играть в театре. У актера сложилось мнение, что режиссер не должен идти на поводу у публики, его работы должны быть авторскими.

Фото: instagram.com / igor_savochkin63

Он перешел в «Театр на Покровке» в труппу Сергея Арцыбашева. Но и там молодой актер не нашел себя. Савочкин много пил и пропускал репетиции. Однажды он опоздал на съемки, и его чудом оставили в театре на испытательный срок — больших ролей не давали. В тот момент Игорь понял, что с таким образом жизни он либо останется бездомным, либо погибнет в пьяной драке. Он завязал с алкоголем, чтобы сохранить карьеру.

В театре платили немного, и молодой актер чувствовал себя не на своем месте. Он вернулся в Саратов, не мог найти работу по специальности, поэтому работал таксистом, продавцом в валютном магазине и сторожем на кладбище.

Знакомство с Тимуром Бекмамбетовым

В Саратове Игорь Савочкин познакомился с автором рекламных роликов Тимуром Бекмамбетовым. Режиссер предложил Савочкину работу в рекламном агентстве «Базелевс». Игорь снимался в рекламных роликах Бекмамбетова. Путь в большое кино актеру проложил именно Бекмамбетов. Савочкин исполнил роль в фильме «Ночной дозор», который стал очень успешным и получил народное звание «первого российского блокбастера».

Фото: kino-teatr.ru

Харизма и необычная внешность актера понравились нескольким режиссерам — Савочкина стали звать во многие проекты. Артист продолжал работать с Бекмамбетовым с 2000-го по 2010-й, пока не стал индивидуальным предпринимателем. Между ними сохранились хорошие отношения, и Савочкин пробовался на роли в фильмы режиссера.

Актер отрицательных ролей

С 2000-го по 2020-й Савочкину предлагали роли преступников и фашистов, от которых отказывались многие актеры, боясь за свою репутацию. Говоря о своих неоднозначных персонажах, Савочкин отмечал: отрицательных героев играть интереснее. Его любимой ролью был Толян из «Громовых» — артист отмечал, что тот всегда держит слово.

«Понятное дело, что в жизни я бы никогда так не поступил. Но понять их образ мыслей, мотивацию, почему он так поступает, что им движет, и потом это воплотить, пропустив через себя, оправдать… Когда ты это делаешь, и когда говорят, что этого персонажа хочется убить, разорвать на части — значит, ты хорошо сыграл и сделал так, что человек увидел мерзость и суть его», — говорил Игорь Савочкин.

Игорь Савочкин в клипе группы «Ю-Питер», «Девушка по городу». Видео: YouTube / Butusov

В жизни Игорь Савочкин отличался от тех, кого играл. У него было много друзей в кино: Сергей Пускепалис, Сергей Безруков. В личной жизни у Игоря Савочкина тоже все складывалось успешно: в конце 90-х на съемках он познакомился с Екатериной Маракулиной, которая позже стала программным директором режиссера Андрея Звягинцева. Это была любовь с первого взгляда, вспомнил актер. Ему было 36 лет, Екатерине — 30. Чувства оказались взаимными, и Савочкин женился. В браке детей не было. Зато у семьи был любимый питомец: супруги взяли из приюта овчарку по имени Джим. Собака снималась вместе с Савочкиным в «Иронии судьбы. Продолжение». Джим умер в 2010-м. Чтобы справиться с потерей четвероногого друга, супруги взяли из приюта овчарку Тэкса.

Неожиданная смерть Игоря Савочкина

К 2020-му Игорь Савочкин сыграл почти 100 ролей, в том числе в короткометражных фильмах. В одной из картин, «Тренер», он продемонстрировал владение саблей — в молодости актер увлекался фехтованием, был мастером спорта и даже выступал на первенстве России.

Активный образ жизни Савочкин поддерживал и в последние годы жизни. Он много снимался: в 2021-м с его участием вышли картины «Иван Денисович» и «Капитан Волконогов бежал».

Фото: РИА Новости

Новость о госпитализации Савочкина в ноябре для многих стала неожиданной. Актер обратился к врачам из-за болей в спине. В интервью для 5-tv.ru Игорь успокаивал переживающих поклонников:

«Просто болит спина, защемило нерв. Ничего такого. Сейчас в больнице, потом буду дома. Сделают какие-то процедуры».

Оказалось, что боли беспокоили актера и раньше, он даже обращался к мануальному терапевту. 18 ноября стало известно о смерти артиста. Печальную новость сообщила блогер Алеся Казанцева, она же отметила доброту и готовность артиста поддержать окружающих в трудной ситуации. Причина смерти артиста неизвестна.