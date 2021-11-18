Последнее интервью звезды «Ночного дозора» Савочкина перед госпитализацией: «Ничего такого»

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 7 099

Ложась в больницу 58-летний актер предполагал, что после простейших процедур он скоро вернется домой.

Фото, видео: Facebook @isavochkin, Кадры из фильма "Ночной дозор" (2004), Кадры из х/ф "Варяг" (РЕН ТВ, 2022)

Российский актер театра и кино Игорь Савочкин был госпитализирован с жалобами на боли в спине 10 ноября. В комментарии для 5-tv.ru он скромно сообщил, что ничего особенного в этом нет.

«Просто болит спина защемило нерв. Ничего такого. Сейчас в больнице, потом буду дома. Сделают какие-то процедуры», — ответил Савочкин.

Актер пояснил, что прогнозы вполне позитивные. По его словам, у него и раньше побаливала спина. Он ходил к мануальному терапевту и после этого все проходило.

«И сейчас полегче стало», — резюмировал Савочкин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Игорь Савочкин умер в больнице 18 ноября. Причина смерти пока не сообщается.

Савочкин — уроженец Саратовской области, родился в селе Березовка. Зрители помнят актера по ролям в лентах «Ночной дозор», «Любовь под прикрытием», «Кука», «Левиафан». Он также играл в популярных сериалах «Эпидемия», «Домашний арест» и «Метод». Артист работал в компании режиссера Тимура Бекмамбетова «Базелевс».

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