Магия имени: как назвать мальчика-Овна и сделать его более счастливым

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 095

Астролог Светлана Проскурякова в интервью 5-tv.ru поделилась секретами, которые помогут утихомирить крутой нрав сорванца.

Фото, видео: Depositphotos / digitalstorm; 5-tv.ru

Рожденные под знаком Овна мальчики обладают силой и напористостью характера. Но не лишены они и слабостей. Нередко им сложно завершить начатое дело, особенно, если оно сопровождается скучной, монотонной работой. Родители могут заранее побеспокоиться о том, чтобы помочь будущему малышу стать более сосредоточенным и усидчивым. Для этого стоит только подобрать правильное имя, рассказала астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

По словам провидицы, мальчикам-Овнам подходят царственные имена: Александр, Владимир, Виктор. Подойдут также Максим и Денис.

«В имени должна присутствовать буква „Р“ и шипящие буквы. Тогда мальчики-Овны приобретают недостающие качества и живут более счастливо», — заверила эксперт.

Астролог подчеркнула, что с Овнов начинается зодиакальный круг — этим определена мужественность, которой обладают представители знака.

Управляет этим знаком зодиака планета Марс, а также Солнце, которые наделяют своих «последователей» горячестью нрава. В то же время Овны плохо переносят недостаток энергии, а депрессии для них вовсе невыносимы.

Ранее 5-tv.ru писал, как с помощью имени осчастливить девочку-Овна и сделать ее более женственной.

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