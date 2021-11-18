Счастье есть! Каким трем знакам зодиака повезет, начиная с полнолуния 19 ноября

|
Ника Шумерская
1 229

Астрологи уверены, что полнолуние 19 ноября изменит жизни всех знаков зодиака, но счастливый билет полная Луна и затмение подкинут лишь некоторым представителям зодиакальной семьи.

Счастье есть! Каким трем знакам зодиака повезет, начиная с полнолуния 19 ноября

Фото: Depositphotos / dawesign

Полнолуния несут изменения и новую энергетику, влияют на наше настроение и на повседневную жизнь. Астрологи уверены, что полнолуние 19 ноября изменит жизни всех знаков зодиака, но счастливый билет полная Луна и затмение подкинут лишь некоторым представителям зодиакальной семьи, узнаем, каким.

Телец

 

Depositphotos / vgorbash

Это полнолуние находится под влиянием Тельца, а потому совершенно естественно, что своих подопечных этот знак зодиака подготовил немало очень приятных сюрпризов. Тельцы получат заслуженную награду: у них был непростой год, и настало время увидеть свет в конце тоннеля. Наступающий с 19 ноября период — отличная возможность для земного знака восполнить свою энергию и получить мощный заряд бодрости для того, чтобы двигаться вперед и решиться на жизненно важные изменения.

Полная Луна придаст уверенности для того, чтобы справиться с накопившимися проблемами. Даже если в последнее время вы позволяли себе лениться, то сейчас время пришло заявить о своих амбициях: вам точно в это полнолуние выпал счастливый билет!

Козерог

Depositphotos / vgorbash

Настало время отвлечься от работы: кроме нее, вокруг так много всего интересного и привлекательного. Наконец-то вы сумеете выразить себя через искусство или новую сферу деятельности, дайте волю своему воображению. Сейчас настал момент превратиться из человека, слывущего слегка бесчувственным, в романтичного воздыхателя, открыв свое сердце любящей вас второй половинке.

Это полнолуние идеально, чтобы заняться рисованием, музыкой, прогулками, развлечениями и позволить себе больше общаться с друзьями. Козероги смогут расправить свои плечи, побалуйте себя, не отказывайте себе в удовольствиях, которые ранее игнорировали.

Удачный момент, чтобы поучаствовать в конкурсе или лотерее: все шансы — на вашей стороне начиная с пятницы.

Водолей

Depositphotos / vgorbash

На Водолеев нахлынет сентиментальность в это полнолуние, и это повлияет на их характер своих взаимоотношений с возлюбленными. Появится возможность проанализировать прошлые любовные неудачи и похоронить давно исчерпавшую себя романтическую связь, которая, вероятно, не давала двигаться вперед.

Прекрасное время для того, чтобы многое хорошенько обдумать и принять взвешенные решения. Наконец-то вы сможете распахнуть свою душу для новой любви.

Ранее 5-tv.ru приоткрыл тайную завесу жизни четырех знаков зодиака, которых взбудоражит полнолуние 19 ноября.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.60
-0.22 82.26
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
2:43
Волочкова обвинила инвесткомпанию в хищении более полутора миллионов рублей
2:24
QR-коды в России могут стать вторыми паспортами
2:06
Звезды «Орла и решки» Астровская и Лаврентьев ждут первенца
1:47
Проклятая квартира: в сгоревшем жилье Хлебниковой покончил с собой ее первый муж
1:29
Депутаты Госдумы отреагировали на признание Рашкина в убийстве лося

Сейчас читают

Видео из квартиры Марины Хлебниковой, где произошел пожар
Стала известна вероятная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой
Отпетый хулиган и скромный артист: Как сложилась жизнь Игоря Савочкина
Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую помощь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа