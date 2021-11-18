Счастье есть! Каким трем знакам зодиака повезет, начиная с полнолуния 19 ноября

Полнолуния несут изменения и новую энергетику, влияют на наше настроение и на повседневную жизнь. Астрологи уверены, что полнолуние 19 ноября изменит жизни всех знаков зодиака, но счастливый билет полная Луна и затмение подкинут лишь некоторым представителям зодиакальной семьи, узнаем, каким.

Телец

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Это полнолуние находится под влиянием Тельца, а потому совершенно естественно, что своих подопечных этот знак зодиака подготовил немало очень приятных сюрпризов. Тельцы получат заслуженную награду: у них был непростой год, и настало время увидеть свет в конце тоннеля. Наступающий с 19 ноября период — отличная возможность для земного знака восполнить свою энергию и получить мощный заряд бодрости для того, чтобы двигаться вперед и решиться на жизненно важные изменения.

Полная Луна придаст уверенности для того, чтобы справиться с накопившимися проблемами. Даже если в последнее время вы позволяли себе лениться, то сейчас время пришло заявить о своих амбициях: вам точно в это полнолуние выпал счастливый билет!

Козерог

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Настало время отвлечься от работы: кроме нее, вокруг так много всего интересного и привлекательного. Наконец-то вы сумеете выразить себя через искусство или новую сферу деятельности, дайте волю своему воображению. Сейчас настал момент превратиться из человека, слывущего слегка бесчувственным, в романтичного воздыхателя, открыв свое сердце любящей вас второй половинке.

Это полнолуние идеально, чтобы заняться рисованием, музыкой, прогулками, развлечениями и позволить себе больше общаться с друзьями. Козероги смогут расправить свои плечи, побалуйте себя, не отказывайте себе в удовольствиях, которые ранее игнорировали.

Удачный момент, чтобы поучаствовать в конкурсе или лотерее: все шансы — на вашей стороне начиная с пятницы.

Водолей

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На Водолеев нахлынет сентиментальность в это полнолуние, и это повлияет на их характер своих взаимоотношений с возлюбленными. Появится возможность проанализировать прошлые любовные неудачи и похоронить давно исчерпавшую себя романтическую связь, которая, вероятно, не давала двигаться вперед.

Прекрасное время для того, чтобы многое хорошенько обдумать и принять взвешенные решения. Наконец-то вы сможете распахнуть свою душу для новой любви.

Ранее 5-tv.ru приоткрыл тайную завесу жизни четырех знаков зодиака, которых взбудоражит полнолуние 19 ноября.