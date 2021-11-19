🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 ноября, представители многих знаков зодиака почувствуют невероятную силу, которой они не ощущали давно. Все дело в полной Луне, которая находится в знаке Тельца. День будет благоприятным для всех, кто задумал реализовать множество идей. Удачными будут любые финансовые операции и сделки. Воспользуйтесь шансом, что дарит Вселенная.

♈ Овен

Нет сомнений в том, что вы были ранены, но как долго вы собираетесь оставаться во тьме? Откройтесь миру, не бойтесь поговорить о сложных чувствах, Овны. Любящие вас поймут, с какими демонами вам пришлось столкнуться. Просто старайтесь не быть недоброжелательными по отношению к окружающим. Некоторое время вдали от работы и рутины поможет вам залечить рану на сердце.

Космический совет: избавьтесь от тьмы в сердце.

♉ Телец

Ваш день может начаться не лучшим образом. Люди ужасно привязаны к своему мнению, не так ли? У вас, с другой стороны, есть возможность отказаться. Используйте свое время и энергию с умом, Тельцы. Смотрите, как вы продолжаете творить волшебство, не устраивая суматохи. И если вы чувствуете, что оказались в окружении людей, которые скорее препятствуют вашему росту, знайте, что пришло время обновить список друзей.

Космический совет: продолжайте плыть по течению.

♊ Близнецы

Мы живем в мире, который постоянно меняется. И то, что мы получаем извне, лишь ответ на то, что мы отдаем. Близнецы, если будете рассматривать свою жизнь как борьбу, это принесет лишь боль и страдания. А ведь вы заслуживаете лучшего. Поверьте в себя, в свои силы и станете магнитом для любви, процветания и изобилия.

Космический совет: осознайте свою силу.

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♋ Рак

Раки, у вас есть два варианта: жить в страхе или радоваться каждому дню. Бывают дни, когда все выглядит идеально, но ваша паранойя не дает вам расслабиться и наслаждаться жизнью. Попытайтесь вспомнить, как чувствовали себя, когда находились в гармонии, любви и спокойствии. Гораздо лучше, не правда ли? Все в ваших руках, Раки. Возьмите себя в руки и живите здесь и сейчас.

Космический совет: хватит «париться», наслаждайтесь каждым днем.

♌ Лев

Львы, доверьтесь своей второй половинке или близкому другу. Не держите все в себе. Раскройте душу и вам станет легче. Устройте себе разгрузочный день — как в мыслях, так и в делах. Вам это необходимо. Вы слишком зажаты и это давит вас изнутри. В противном случае вы рискуете взорваться и испортить отношения с теми, кто вам дорог.

Космический совет: откройте душу близкому человеку.

♍ Дева

Все мы — часть великодушной Вселенной, и хотим прекрасно прожить свою жизнь. Девы, помните об этом, когда вас одолевает страх, сомнения в себе и стеснительность. Ведь если подобное происходит иногда, это нормально. У вас в жизни было предостаточно вызовов и похлеще. Как избавиться от этого в будущем? Это чертовски трудно, но раз и навсегда объясните это себе и вперед — «На старт! Внимание! Марш!».

Космический совет: настройтесь на позитив.

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♎ Весы

Делиться с нуждающимися — вот ваш девиз на сегодня, хватит быть пассивным наблюдателем. Станьте креативнее. Подумайте, как вы можете изменить ваш мир вокруг: организовать ли сбор средств на благотворительность или поделиться своими знаниями о том, что вам знакомо и близко. Для некоторых из Весов работа с детьми или молодежью — то, что нужно. Проведение с ними обучающих занятий, семинаров откроет в вас творческие способности.

Космический совет: проявите свою творческую натуру.

♏ Скорпион

Виват, победителям! Вы удивляете себя, делая то, что никогда не думали, что сможете. Пусть этот прорыв обеспечит вас топливом, которое вам нужно, чтобы продолжать осуществлять свои мечты. Помните, Скорпионы, трудности, с которыми вы сталкивались в прошлом, не определяют ваше будущее. Пока вы усвоили сложные уроки, успех в конечном итоге будет на вашей стороне.

Космический совет: пока вы помните уроки жизни, успех будет на вашей стороне.

♐ Стрелец

Внезапное чувство разочарования, вероятно, одолеет вас. Внимательно посмотрите на траекторию вашей карьеры. Находитесь ли вы в согласии со своим «я» или отклонились от плана, который был намечен? Делайте все возможное, чтобы помочь себе перестроиться. В некоторых случаях незначительной корректировки будет достаточно. В других случаях необходимо изменить что-то радикально. Дорогие Стрельцы, вы готовы к переменам? Не бойтесь сказать «да»!

Космический совет: для вас открывается новый карьерный путь.

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♑ Козерог

Сегодня точно ваш день, Козероги. Радость, смех и горстка сюрпризов обещают быть вашими постоянными спутниками. Оставайтесь открытыми. Позвольте себе испытать магию в любой момент. Это время также подходит для укрепления связей с близкими людьми. Пригласите их, например, на ужин, либо просто поинтересуйтесь делами. Раскройте чакру игривости и вам станет доступна бесконечная радость.

Космический совет: откройтесь благословению Вселенной.

♒ Водолей

У вас есть страсть к путешествиям, Водолеи. Спонтанность хороша для вас, но немного планирования еще никогда никому не вредило. Исследуя культуру и кухню, вы можете наткнуться на то, что вас глубоко заинтриговало. Разве вы не хотите добавить музей в свой маршрут? Есть ли у вас друг, который наслаждается выбросом адреналина так же, как и вы? Приготовьтесь к приключению, которое будет длиться всю жизнь.

Космический совет: начните планировать свои дела.

♊ Рыбы

Рыбы, проверьте себя. Вызывают ли данные вам возможности чувство радости и прилива сил или же заставляют вас бояться самой идеи встать с постели? Осознайте, что заставляет вас трепетать. Если вы выбираете первый ответ — вы живете в гармонии. Второй же свидетельствует о проблемах с самооценкой, которые именно сегодня могут причинить вам неприятности. Помните, что окружающие заставляют вас чувствовать себя плохо лишь потому, что вы сами себя не принимаете.

Космический совет: примите и полюбите себя.

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