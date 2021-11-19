14 лет спустя: как живет дочь погибшего в ДТП звезды сериала «Албанец» Дедюшко

Ксения Томилина призналась, что могла оказаться в роковой день в одной машине с отцом и его новой семьей.

Дочь актера Александра Дедюшко от первого брака Ксения Томилина призналась, что могла погибнуть вместе с отцом и его новой семьей в ДТП, произошедшем 3 ноября 2007 года. В эфире телеканала «Россия 1» она рассказала, что должна была провести выходные с родителем, его женой и сыном, однако за два дня до этого слегла с температурой, и поездку пришлось отменить.

В этом году дочери звезды сериала «Албанец» исполнилось 30 лет. В юности она планировала пойти по стопам отца и матери — актрисы Людмилы Томилиной, однако бросила учебу в театральном институте и поступила на исторический факультет в родном Ярославле. Сейчас Ксения живет в Москве и недавно получила диплом Школы телевидения и радио «На Шаболовке».

По ее словам, с отцом и его новой семьей у нее были прекрасные отношения, однако ей с матерью практически ничего не досталось после гибели Дедюшко — все имущество актера перешло родным его жены Светланы. Ксения и ее мама не стали претендовать на наследство и попросили отдать им лишь несколько вещей на память, в том числе награды Дедюшко. Однако родственники второй жены актера потребовали деньги даже за это.

45-летний Александр Дедюшко погиб в ДТП вместе с 30-летней женой и восьмилетним сыном 3 ноября 2007 года. По дороге из Владимировской области в Москву их автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком на большой скорости. Предположительно, Дедюшко уснул за рулем.

Перед ДТП с актером произошли несколько необычных событий, пишет dni.ru. Так, роковая авария стала не первой, в которую артист попал в тот день. До нее автомобиль Дедюшко побывал в другом ДТП, где обошлось без пострадавших. Кроме того, незадолго до смертельной аварии актер стал свидетелем гибели каскадера во время съемок сцены с наездом на пешехода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гибель Александра Дедюшко стала страшным потрясением для его дочери Ксении. По словам девушки, если бы она знала, что жизнь ее отца будет такой короткой, не стала бы ругаться с ним по пустякам и обижаться из-за развода с ее матерью.