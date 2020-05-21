Дочь погибшего звезды сериала «Албанец» смирилась с ненасытной родней

Дочь известного актера Александра Дедюшко, запомнившегося в главной роли сериала «Псевдоним «Албанец» Ксения смирилась с претензиями родственников после гибели своих родителей.

Трагедия произошла в ноябре 2007 года, когда артист вместе с новой женой Светланой Чернышковой и сыном Дмитрием возле деревни Новые Омутищи в Петушинском районе Владимирской области попали в смертельное ДТП.

Ксения родилась в предыдущем браке — с Людмилой Томилиной в 1991 году. Супруги прожили 22 года, однако из-за работы они подолгу жили в разных городах, из-за чего охладели друг к другу, и в итоге развелись. Несмотря на развод, Дедюшко всегда старался поддерживать свою первую семью, всячески помогать и заботиться о дочери.

Артист всегда настаивал, чтобы его любимые женщины дружили, чтобы все жили общей семьей. Однако, как пишет портал spletnik.temaretik, Ксения безумно любила своего отца, и очень страдала в тот момент, когда выяснилось, что он уходит из семьи. А его гибель и вовсе стала для нее страшным потрясением. По словам Ксении, если бы она знала, что жизнь ее отца будет такой короткой, не стала бы ругаться с ним по пустякам и обижаться из-за развода.

После его гибели Ксения не стала выдвигать каких-либо претензий в отношении его наследства, а внезапно возникшие родственники сделали это за нее, но для себя. Девушка утверждает, что даже не успела опомниться, как исчезли и ценности, и квартира.

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