Ветер в голове и ширинка не застегивается: ТОП-3 самых неверных знаков зодиака

Верность — это тяжелая ноша. Она непроста не только для тех, кто сдерживает свои первобытные инстинкты в поисках очередного объекта вожделения, но и для тех, кто руководствуется своим внутренним кодексом чести и ни за что не позволит себе измену. Тем не менее первые могут изрядно подпортить ваше доверие к партнерам, поэтому стоит точно знать, какие знаки зодиака склонны к изменам.

3. Рак

Этот знак славится своей скромностью, романтичностью и нежностью. Очень часто за этой тихой натурой они скрывают свои истинные желания. А ведь оказывается, их желания — это стабильные полигамные отношения или же полиморфные.

2. Овен

Овны изменяют не потому, что они руководствуются своими инстинктами. Этот знак всю жизнь находится в поисках того идеального спутника жизни, которому не будет изменять и будет ценить до конца своих дней. Проблема в том, что рано или поздно Овны во всех находят недостатки, ведь никто не идеален.

1. Стрелец

Стрельцы славятся своей любвеобильностью. Недаром за всю свою жизнь они проходят через узы пяти или даже шести браков. Дело не в том, что их партнерам плохо с ними или самих Стрельцов что-то не устраивает — проблема заключается в том, что им скучно изменять одному и тому же партнеру. Им нужен «драйв» и эмоции, а что может дать больше эмоций, чем постоянная измена новым партнерам?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой знак зодиака может «задушить» своим нытьем и занудством.