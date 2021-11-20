Медведева в свой день рождения призналась в чувствах к Милохину: «Мне с тобой тепло»

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Анна Павлова
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Молодая фигуристка отметила 22-летие и закатила по этому поводу шумную вечеринку.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; Instagram @jmedvedevaj

Фигуристка Евгения Медведева отметила 22-й день рождения. По такому радостному поводу спортсменка закатила пышную вечеринку, куда пригласила звездных гостей. Праздник развернулся широко — именинница украсила огромный особняк, диджей играл сеты специально для приглашенных.

Особенный человек для спортсменки — Даня Милохин. Звезда TikTok просто не мог пропустить праздника своей партнерши по проекту «Ледниковый период». Нежные отношения между Ромео и Джульеттой не дают покоя поклонникам уже несколько месяцев — они так и норовят приписать парочке роман. Вторые, впрочем, слухи опровергают и утверждают, что связывает их только крепкая дружба.

На вечеринке Медведева выступила с неожиданной речью. Она призналась в чувствах своему партнеру и отметила, что всегда относилась к нему с душевной теплотой.

«Мне с тобой комфортно и тепло. Поэтому спасибо тебе большое…» — обратилась она к Милохину.

 

 

 

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Публикация от Даня Милохин (@danya_milokhin)

Впечатленные гости только ахнули, услышав такие слова. Даня был тронут до глубины души и после обнял любимую подругу. Недавно блогер тоже сделал особенный комплимент Медведевой — он набил татуировку с медведицей и подписью «Люблю Даню».

На празднике спортсменка блистала ярче всех. Она выбрала платье в пастельном оттенке и утонченным рисунком. В этот день ее ждало множество подарков, но самый впечатляющий — это автомобиль. Как пишет StarHit.ru, MINI Cooper стоит около двух миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова заставила Милохина носить ее на руках.

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