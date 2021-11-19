«Ты уже умеешь?»: Бузова заставила Милохина носить ее на руках
Милохин подхватил 35-летнюю Бузову и закружил в танце на красной дорожке
Фото, видео: Instagram @buzova86
Знаменитости устроили переполох на концерте в честь 25-летия Муз-ТВ.
Поющая телеведущая Ольга Бузова и тиктокер Даня Милохин устроили настоящее шоу на юбилейном концерте телеканала Муз-ТВ в Кремле. Экс-ведущая «Дома-2» не постеснялась и с легкостью козочки запрыгнула на руки молодой звезде TikTok. Видео появилось в разделе сторис ее Instagram.
Во время фотосессии Милохин с удалью и легкостью подхватил Бузову на руки — видимо, тренировки на шоу «Ледниковый период» идут успешно — и закружил в танце под восхищенные возгласы гостей и журналистов. Ольга приобняла Даню за шею и с широкой голливудской улыбкой позировала фотографам.
Под видео знаменитость призналась, что блогер — очень ей симпатичен. В подписи к ролику она назвала 19-летнего Милохина «моим» и рассказала, что болеет именно за него на ледовом проекте.
Для выступления на юбилейном концерте Бузова выбрала крайне откровенный наряд: серебристое платье с глубоким декольте, украшенное тысячей пайеток. Милохин предстал в привычном «стрит-стайл»: оверсайз брюки и рваная рубашка.
Впрочем, далеко не всем удается удержать Бузову на руках. Директор по работе с артистами канала Муз-ТВ Николай Попов недавно хотел удивить артистку и случайно уронил ее на крыльцо ресторана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова готовится к переезду. Она заканчивает ремонт в громадной квартире в Москве.
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