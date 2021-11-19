«Ты уже умеешь?»: Бузова заставила Милохина носить ее на руках

Знаменитости устроили переполох на концерте в честь 25-летия Муз-ТВ.

Поющая телеведущая Ольга Бузова и тиктокер Даня Милохин устроили настоящее шоу на юбилейном концерте телеканала Муз-ТВ в Кремле. Экс-ведущая «Дома-2» не постеснялась и с легкостью козочки запрыгнула на руки молодой звезде TikTok. Видео появилось в разделе сторис ее Instagram.

Во время фотосессии Милохин с удалью и легкостью подхватил Бузову на руки — видимо, тренировки на шоу «Ледниковый период» идут успешно — и закружил в танце под восхищенные возгласы гостей и журналистов. Ольга приобняла Даню за шею и с широкой голливудской улыбкой позировала фотографам.

Под видео знаменитость призналась, что блогер — очень ей симпатичен. В подписи к ролику она назвала 19-летнего Милохина «моим» и рассказала, что болеет именно за него на ледовом проекте.

Для выступления на юбилейном концерте Бузова выбрала крайне откровенный наряд: серебристое платье с глубоким декольте, украшенное тысячей пайеток. Милохин предстал в привычном «стрит-стайл»: оверсайз брюки и рваная рубашка.

Впрочем, далеко не всем удается удержать Бузову на руках. Директор по работе с артистами канала Муз-ТВ Николай Попов недавно хотел удивить артистку и случайно уронил ее на крыльцо ресторана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова готовится к переезду. Она заканчивает ремонт в громадной квартире в Москве.