Магия зеркальной даты: три ритуала на деньги, замужество и от сплетен 21.11.21

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Ника Шумерская
Эксклюзив 2 707

Использовать зеркальную дату 21 ноября во благо своего кошелька и личного успеха призвала парапсихолог Эсмира Волченкова и в беседе с 5-tv.ru дала три, по ее заверению, действенных совета.

Фото, видео: depositphotos / konradbak; 5-tv.ru

Волшебство нуждается в особенных условиях: такие наступают лишь в заряженные мистической энергетикой дни. Использовать зеркальную дату 21 ноября во благо своего кошелька и личного успеха призвала парапсихолог Эсмира Волченкова и в беседе с 5-tv.ru дала три, по ее заверению, действенных совета.

Ритуал № 1 — Денежный ритуал

Чтобы совершить этот денежный ритуал, желательно обзавестись пачкой банкнот.

«Посмотрите в зеркало перед сном 21 ноября. Возьмите купюры и 21 раз отсчитайте. Положите в правый карман и ложитесь спать», — описала процедуру медиум.

Если вы проведете ритуал по всем правилам, то в течение трех месяцев, уверена специалист по сверхъестественному, ваше финансовое положение обязательно поправится.

Ритуал № 2 — Ритуал на замужество

«21 ноября перед сном посмотритесь в зеркало, распустите и расчешите свои волосы 3-5 раз и проговорите имя суженого», — поделилась Волченкова.

По словам ясновидящей, в течение трех месяцев любовная магия должна сработать, и вы выйдете замуж.

Ритуал № 3 —Ритуал на защиту от наговоров

«Спаси меня от всего негатива», — произнесите эти слова 21 ноября в 21:00, смотрясь в зеркало.

После этого с чистой совестью отправляйтесь спать: всего спустя три месяца негатив и чужие наговоры перестанут вас беспокоить, убеждена эксперт.

Как ранее писал 5-tv.ru, парапсихолог Эсмира Волченкова в беседе с 5-tv.ru дала три, как она уверяет, действенных совета для зачатия вундеркинда.

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