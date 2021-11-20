Названы три горячие точки Европы с высокой вероятностью большой войны

Обозреватель французского издания назвал в числе «пороховых бочек» границу России и Украины.

Три региона Европы, где может начаться большая война, перечислил обозреватель газеты Ouest-France Фабьен Казенав. Мнение французского аналитика передает РИА Новости.

Одной из горячих точек, по мнению эксперта, является восточный рубеж континента, где Польша развернула около 15 тысяч военных для поддержки своих пограничников и полиции, не пускающих в страну тысячи беженцев с Ближнего Востока.

Казенав отмечает, что напряжение, возникшее на границы Евросоюза и Белоруссии, и взаимные обвинения сторон в миграционном кризисе могут привести к случайному инциденту с польским, литовским, латышским или белорусским военным.

Еще одной точкой сильного напряжения на карте Европы обозреватель назвал границу между Россией и Украиной. Казенав полагает, что в случае войны в Донбассе Москва может заступиться за Донецкую и Луганскую народные республики. По его мнению, при «катастрофичном» для Киева развитии событий армия РФ создаст буферную зону не только для защиты Донецка и Луганска, но и для безопасности Крыма. Эта зона может протянуться до Одессы и Транснистрии, отмечает Казенав.

Наконец, опасения французского эксперта вызывает вероятность гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Он напоминает, что в 1995 году кровопролитию на этой территории положили конец Дейтонские соглашения, однако хрупкий мир в любой момент могут нарушить националистические настроения граждан в разных частях страны.

Ранее в этот же день The New York Times сообщила, что директор американской национальной разведки Аврил Хэйнс предупредила всех союзников из Европы о возможном «вторжении» РФ на территорию Украины. Об этом якобы свидетельствует стягивание российских войск к границе соседней страны.

Как сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе в Великобритании заявили о готовности перебросить около 600 спецназовцев на помощь Украине в случае военных действий с Россией. Отмечается, что вероятное «вторжение» со стороны РФ будут отражать подразделения высокой готовности, состоящие из членов спецназа, SAS, Специального разведывательного полка, инженеров, связистов и до 400 десантников.