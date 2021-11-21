Гонка в мир иной: постоянно рисковавший жизнью автоблогер закончил свой путь на Кутузовском проспекте

Смертельная авария произошла в центре Москвы 20 ноября. BMW вылетел на встречку и столкнулся с Volvo и Mercedes. Погибли блогер Саид Губденский и президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Страшная авария произошла в центре Москвы. В субботу днем элитная BMW вылетела на встречку и снесла два автомобиля. Три машины буквально за мгновение превратились в груду искореженного металла. В BMW погибли два человека, еще двое пострадали. Позже выяснилось, что за рулем немецкой иномарки находился известный автоблогер Саид Губденский. В своем аккаунте он играл в «шашки» на дорогах, развивал бешеные скорости и гонял без номеров по выделенным полосам. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев с места событий.

Этот момент случайно попал на запись. Мужчина узнает, что в страшной аварии погиб его друг. Одна из главных магистралей столицы — Кутузовский проспект — от края до края усыпан обломками. Эта улица очень скоростная и еще вчера на ней был абсолютно сухой асфальт. Но сначала пошел мокрый снег с дождем, и дорожное полотно стало предельно опасным.

По всей видимости, именно это и не учел водитель заряженного BMW. За секунды до аварии он совершает несколько резких маневров — такую манеру называют игрой в шашечки. Но машину заносит и она словно снаряд летит на встречку. Там иномарка врезается в Mercedes и Volvo. Сидевший за рулем BMW блогер Саид Губденский и пассажир машины — президент федерации мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов погибли. Их знакомые один за другим подъезжают к месту ДТП и отказываются верить в то, что произошло.

«Абсолютно прилежный водитель. Если вы и ваши коллеги будете судить по сторисам, то это краткие моменты когда человек абсолютно контролировал ситуацию и абсолютно прилежный водитель», — рассказал Роман Оскеев.

Впрочем, такие видео в социальных сетях, как правило, очень тесно переплетаются с реальной жизнью их создателей. И сложно поверить в то, что вот это, например, видеомонтаж или специально подготовленный трюк.

В 2020 году Саид Губденский, настоящее имя которого Магомедсаид Зайнудинов, был лишен водительских прав на семь месяцев за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Тогда он повесил на свою иномарку номера от снятой с учета Lada. За сутки до трагедии Губденский публиковал вот это видео. На нем его машина опять без номеров летит по центру Москвы. Он очень дорожил этим автомобилем. Купил его, кстати, совсем недавно, и сразу после приобретения показал подписчикам.

«Вот она собственной персоной она в ресте! Сейчас как раз кодируются эти новые фонари, фары!»

Такими видео Саид делал рекламу своему бизнесу — фирме по тюнингу автомобилей. Во дворе — склад выхлопных труб под двигатели в не одну сотню лошадиных сил. И толпа сочувствующих. Все как один твердят: парень был хороший. Ездил аккуратно.

И судя по всему, в этих стенах перебывали многие скандально известные автоблогеры Москвы. В качестве клиентов, конечно. Вот небезызвестный Эрик Давидович Китуашвили, на счету которого уголовное преследование за мошенничество и сотни штрафов за нарушение ПДД, а вот Михаил Литвин. Однажды он въехал на дорогой иномарке в витрину магазина.

Сейчас авто эксперты будут разбираться — как так получилось, что человек, имевший опыт вождения самых разных дорогих и мощных машин совершил такое ДТП в центре Москвы. На заранее продуманный перфоманс это все-таки не похоже. Скорее всего, с блогером сыграло злую шутку известное многим гонщикам явление — аквапланирование — когда колеса на мокрой дороге теряют контакт с асфальтом.

«И именно поэтому машину вот так заносило, заносило — она стала практически поперек, и в этой ситуации если водитель поворачивает руль влево, то система стабилизации молчит — она понимает, что водитель едет туда, куда он хочет — налево», — рассуждает автоэксперт Максим Кадаков.

Впрочем, про такие тонкости известные лихачи, скорее всего вообще забывают. Как, к примеру, блогер Эдвард Билл, который в апреле устроил массовое ДТП в центре Москвы. Женщина, в чью машину он врезался, лишь чудом не погибла, а звезда интернета не отправился за решетку лишь потому, что полностью оплатил лечение и возместил ущерб всем пострадавшим. Но, видимо, учиться на чужих ошибках Саид Губденский не захотел.

«Нужно доказывать, что ты крутой, нужно среди таких же крутых как ты, а не в потоке среди беременных женщин или дедушек, которые едут на дачу».

Кстати, второй погибший Заур Ибрагимов недавно вернулся с чемпионата страны по драг-рейсингу в Грозном, где установил мировой рекорд на BMW M4. Машина очень похожая на ту, что унесла его собственную жизнь.