Белый яд: Ученые назвали безобидный продукт, способный спровоцировать инсульт

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Мадлена Гришина
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Ученые назвали безобидный продукт, способный спровоцировать инсульт

Белый яд: Ученые назвали безобидный продукт, способный спровоцировать инсульт

Фото: Depositphotos / inesbazdar

По словам специалистов, этот продукт большинство употребляет каждый день, не задумываясь о серьезных последствиях.

Ученые из медицинского портала Home care assistance в США рассказали о продукте, снизив употребление которого можно уменьшить риск возникновения инсульта. По результатам их исследований, им оказалась безобидная на первый взгляд соль. Именно эта приправа имеет свойство задерживать в организме жидкость, вследствие чего повышается артериальное давление и развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

Соль содержится во всех продуктах: фруктах, овощах, орехах и многих других. Но ее природное количество не всех устраивает. Потому производители на фабриках для увеличения своей прибыли добавляют слишком много такого усилителя вкуса. А покупатели, хватая с полок быструю еду, не задумываются о риске возникновения инсульта.

«Продукты, прошедшие технологическую обработку, такие как консервированные супы, содержат слишком много соли», — передает заключение ученых Express.

Особенно опасно частое употребление готовой еды гипертоникам и пожилым людям. Им ученые рекомендуют и вовсе отказаться от такого питания и готовить самостоятельно, используя полезные ингредиенты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о диете, способной предотвратить депрессию и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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