Неделя продаж квартир и веселых мечтаний! Китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Предстоящая неделя будет довольно энергичной и эффективной. Начиная со вторника имеет смысл планировать все те важные дела, что не удалось сделать на предыдущей, энергетически тяжелой неделе.

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Особенно благоприятной неделя будет для риэлтеров — три дня с животными земных знаков помогут их клиентам и партнерам открыть сундук с выгодой.

Еще одной особенностью недели станет то, что энергии будут способствовать построению эффективных и реализуемых планов. Так что если у вас давно не доходили руки построить свою карту мечты — то предстоящая неделя — самое то время для такого приятного дела.

Понедельник, 22 ноября, Ян Дерево и Собака

Понедельник — день для медитаций. Энергии будут стоять как вкопанные — что-либо путное сделать будет очень трудно. Поэтому генеральный совет на день — не суетиться, не строить ожиданий и плыть по воле волн.

Не готовьте на понедельник важных дел, не планируйте переговоры и важные сделки. Не стоит также записываться на визиты к врачам и назначать операции. Есть вероятность застрять в больницах дольше, чем вы планировали.

Из хороших новостей — день будет неплох как для восстановления отношений, так и для их экологичного прекращения. Проведите время с семьей, устройте приятный сюрприз близкому человеку в виде внимания к его драгоценной персоне. Если же напротив, вам давно пора прекратить общение, то в понедельник удастся это сделать с минимальными эмоциональными потерями с обеих сторон.

Для людей Воды и Дерева день может принести неожиданную прибыль. Ну а тем, кто давно подумывает про покупку/продажу квартиры, стоит присмотреться к этому делу.

День будет нервным для людей с Драконом в карте. Если вы знаете таковых, то в понедельник лучше обходить их стороной.

Вторник, 23 ноября, Инь Дерево и Свинья

Вторник обещает быть активным и эффективным. Если вы устали биться головой о стену — то вторник тот самый день, когда стена перед вами падет.

Большая Вода и знак Иньского Дерева в энергетической карте дня сдвинут с места камни, препятствующие прорастанию в вашей жизни всего нового и жизнеутверждающего.

Хорошо — открывать новое дело, праздновать новоселье, выходить на новую работу. Благоприятно — начинать лечение, обучение, строительство или путешествие.

Если о новом вы можете пока только мечтать, то во вторник вам будет мечтаться лучше и плодотворнее. И есть все шансы, что мечты превратятся в цели и в конкретные планы. А там и до реализации недалеко.

Неплохо во вторник устраивать встречи и свидания — наличие энергии Воды в карте дня сделает окружающих людей общительными и понимающими.

Не очень благоприятным будет день для людей со Змеей в карте. Они будут чувствовать раздражение и усталость. Поберегите Змей, если они рядом в свами.

Среда, 24 ноября, Ян Огонь и Крыса

Большой Огонь и большая Вода породят большой пар, который поможет в среду очистить пространство от всего старого и ненужного. А Свинья месяца поможет все это добро унести прочь из вашей жизни.

Ну, вы уже поняли, что среда — время генеральной уборки. Если давно мечтаете расстаться с лишними килограммами, надоевшей работой, старыми вещами, хламом на балконе, то сделайте это в среду. Энергии дня добавят вам решительности, красноречия, физических и моральных сил для расставания со всем отжившим и ненужным.

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Это относится также и к человеческим взаимоотношениям. Отправьте на волю токсичные отношения, навязчивые воспоминаний и отрежьте веревки, связывающие вас с «дохлыми лошадьми» вашей жизни (помните мем «если лошадь сдохла — слезь с нее»). Так вот, среда — лучшее время для таких решительных операций.

Соответственно, если вы не хотите от чего-то (кого-то) в своей жизни избавляться, то не планируйте соответствующие дела на среду.

Не очень гармоничной среда покажется людям знака Лошадь. Они, и так активные по жизни, будут в среду чересчур эмоциональны и ранимы.

Четверг, 25 ноября Инь Огонь и Бык

Инь Огонь на Быке — как свеча на мерзлой земле. Растопить не растопит, но надежду подарит.

Четверг — хороший день для того, чтобы делать то, что должно принести в будущем плоды. Все, что вы начнете в четверг — умножится. И хорошее, и плохое. Так что если решите отметить этот день скандалом, то будете скандалить с этим человеком долго. А если примете решение купить квартиру, то в будущем количество квартир у вас увеличится.

Кстати, про квартиры. Четверг особенно хороший день для приобретения недвижимости или других ценных покупок. А если у вас в карте есть Коза или вы знака Дерева — то профит в любом виде вам в четверг прямо обеспечен. Главное — увидеть эту возможность.

День будет нервным для людей с Козой в карте. Им будет казаться, что весь мир против них. Это не так, просто энергии так сошлись.

Пятница, 26 ноября, Ян Земля и Тигр

Эта пятница — упрямый день. Много Земли в карте дня не даст прорасти энергии Дерева (развития), но все, что вы задумаете в этот день сбудется позже, когда наступят подходящие энергии.

Поэтому лучшее занятие на пятницу — это веселье с мечтами наперевес и людьми, придающими вам вдохновение.

Не стоит на этот день планировать важные и судьбоносные дела — потратите много сил, а результат будет ничтожный. Не стоит в пятницу спорить — энергии упрямства вселятся в самых покладистых и спокойных людей.

Есть в этом дне и вероятность потерь и форс-мажоров, поэтому если есть возможность не путешествовать, не устаивать свадьбу, не рисковать — не рискуйте понапрасну.

День будет сложным для людей с Обезьяной в карте. Обычно при столкновении Обезьяны бывают очень взрывоопасными. Поберегите своих Обезьян.

Суббота, 27 ноября, Инь Земля и Кролик

Суббота будет полегче. Энергии дня хороши для того, чтобы положить начало чему-нибудь важному и долгоиграющему. Например, инвестиционному контракту или открытию семейного бизнеса. Если у вас есть такие планы — смело реализуйте их в эту субботу.

К ложке дегтя. Суббота не время ходить по врачам и больницам — есть вероятность усугубить свои болячки. В отдыхе также нужно быть аккуратным — особенно с активным, стоить быть внимательным при посещении бань/саун и при развлечениях с противоположным полом.

Вообще, суббота лучше всего годится для тихих домашних дел, коих всегда превеликое множество. Посвятите этот выходной родным людям — вам вернется сторицей.

Люди с Петухом в карте в субботу будут особо нервными и раздраженными. Не трогайте их понапрасну, дайте время, все пройдет.

Воскресенье, 28 ноября, Ян Металл и Дракон

Воскресенье — день не очень ласковый. В карте много Металла и Земли, твердых и консервативных энергий. Не надо в воскресенье тратить силы на важное и срочное, не нужно строить больших ожиданий, лучше спланируйте какую-нибудь полезную рутину.

Хорошо в воскресенье пойдут встречи и разговоры о будущем. Имеет смысл отнестись к своим мечтаниям максимально серьезно и постараться детально представить реализацию ваших целей и планов. Ключ именно в деталях.

Не стоит в воскресенье путешествовать, вас могут ожидать форс-мажоры и мелкие неприятности. Не надо начинать лечиться и садиться на диету. Самый лучший вариант — испечь пирогов и устроить семейные посиделки.

День будет сложным для людей с Собакой в карте. Они покажутся излишне нервными и уязвимыми. Но и это пройдет. Уже в понедельник.

Всем хорошего бацзы!