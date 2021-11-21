Брось и забудь: психолог назвала простые способы избавления от курения

В попытке избавиться от зависимости многие прибегают к рекомендации заменить сигареты на леденцы или другие сладости. Однако, это ловушка.

Давно мечтали распрощаться с пагубной привычкой и несколько раз намечали конкретные сроки? Каждая новая попытка — словно пытка? Союзником в полезном для здоровья решении может стать специалист, советами психолога Екатерины Тихоновой по избавлению от курения предлагает воспользоваться 5-tv.ru.

«Если человек принял решение бросить курить, то первое, что ему нужно сделать — честно признаться себе, почему он все это время курил и какие свои глубинные потребности с помощью сигареты заполнял. Понимание причины — это 50 процентов успеха», — заявила эксперт.

Именно причина, по мнению психолога, указывает на скрытые и при этом неудовлетворенные потребности, а сигареты их реализовывали, заполняли вакуум.

В коллективах распространены случаи, когда малообщительный человек выходит на перекур вместе со своими коллегами, таким образом удовлетворяя потребность в общении. В таком случае, нужно искать другие способы коммуникации.

Одна из самых частых глубинных потребностей, которая скрывается за желанием потянуться за сигаретой — это стремление расслабиться и отдохнуть, посвятив время себе. Если вы узнали себя в таком примере, то полезной заменой станут медитации или дыхательные практики.

В попытке избавиться от зависимости многие прибегают к рекомендации заменить сигареты на леденцы или другие сладости. По словам психолога, этот популярный метод не более чем ловушка: пищевая зависимость тоже очень коварная и нет смысла приучать себя к тому, от чего снова придется отвыкать.

Зри в корень, борись с самой привычкой. Не зря говорят, привычка — вторая натура. Чтобы поменять ее, нужны эффективные методы, среди которых — переключение внимания, оно с успехом практикуется среди психологов и психотерапевтов.

«Надо повесить на руку резинку, она не должна быть ни слишком тугой, ни слишком свободной. В тот момент, когда появляется мысль „хочу курить“, нужно оттянуть резинку и отпустить ее. Руке станет больно, и все внимание перенесется с мысли о сигаретах на ощущение в теле», — метод переключения внимания привела психолог Екатерина Тихонова.

Бороться с привычками непросто, для этого изначально нужно смотреть на вещи объективно и понимать, что срывы возможны. По забывчивости вы можете снова потянуться за сигаретой, достать ее из кармана и машинально прикурить.

«В этот момент самое главное — сказать себе „стоп!“ и выбросить сигарету, не обращая внимания на внутренний голос, который предательски скажет: „Да ладно, кури, ты же уже начал“», — подчеркнула психолог.

Если приняли решение, то идите до конца и выбросьте сигареты, зажигалки и все атрибуты, которые напоминают вам о курении, и тогда дым сигаретный станет вам омерзителен.

Как ранее писал 5-tv.ru, поддержка близких названа самым эффективным способом отказа от курения.