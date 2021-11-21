Любил жизнь и ушел молодым: чем известен умерший в 42 года актер Михаил Зубов

Жизнь актера Михаила Зубова трагически оборвалась в начале ноября. Он умер совсем молодым — ему было 42 года. Как стало известно 5-tv.ru, причиной стали коронавирус и пневмония. Незадолго до кончины он был госпитализирован и пробыл в реанимации 13 дней. Зубов — молодой и красивый артист, казалось бы, его судьба должна быть устлана звездными ролями и дикой популярностью, но его звезда закатилась на самой заре. Чем запомнился популярный актер?

Звезда эпизодов

Зубов родился в 29 сентября 1979 года. Он закончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента еще в 2003-м году и лишь в 2019-м Школу актерского мастерства «Артанде».

Его дебют в кино состоялся в 2018-м — тогда он получил роль в мелодраме «Ласточка». После он снялся в и спортивной драме «Тренер» Данилы Козловского и ленте «Капкан для монстра». Разносторонность таланта позволяла Зубову не только появляться на экране, но и продюсировать некоторые ленты.

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Зрители помнят актера прежде всего по ролям в таких сериалах, как «Воронины» и «Ищейка». И пусть он появлялся в основном в эпизодах, его фактура и яркая игра приковывала зрителей к экранам.

Сыграть большую главную роль актер не успел. О его смерти в соцсетях сообщила актриса Елена Володина. Коллеги по цеху и сегодня вспоминают артиста как талантливого и прекрасного человека, который шел по жизни с девизом: «Люблю жизнь».

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