Ольга Серябкина стала матерью в первый раз

|
Карина Бернтгольц
1 134

На своей страничке в Instagram певица рассказала, что у нее на свет появилась дочка.

Ольга Серябкина стала матерью в первый раз

Фото: Instagram @seryabkina

Бывшая участница женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина впервые стала матерью. О пополнении в семье певица сообщила на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией с новорожденной.

В отличие от многих других представительниц шоу-бизнеса, светская львица не стала скрывать ни пол, ни имя малышки.

«Luca 💙 20.11.2021», — написала Серябкина.

Instagram @seryabkina

Поклонники принялись поздравлять артистку с этим радостным событием и желать здоровья и счастья ребенку.

«Какая прелесть, поздравляю!»

«Счастья мае и малышу! Наконец-то! Мы очень этого ждали с вами!»

«Мои поздравления! Растите здоровыми и счастливыми!» — писали комментаторы.

-1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.76
0.16 82.58
0.32
Время выдохнуть и надеть розовые очки: астропрогноз на неделю с 22 по 28 ...

Последние новости

0:21
«Плохая аура»: Степченко вспомнил о мистическом даре Нины Руслановой
0:06
День Матроны Московской: Что можно и нельзя делать 22 ноября
0:01
Из московского хостела спасли 15 человек после крупного пожара
23:52
Ювелирный залп! Почему в США испугались поражения Россией своего же недействующего спутника
23:40
Задержанный по делу с мертвецом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве
23:37
Дружинина нашла «тайну» фамилии Руслановой, перекликающуюся в ее судьбе

Сейчас читают

Любил жизнь и ушел молодым: чем известен умерший в 42 года актер Михаил Зубов
Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой
Названа причина смерти актера из «Ворониных» Михаила Зубова
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа