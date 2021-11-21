Ольга Серябкина стала матерью в первый раз

Бывшая участница женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина впервые стала матерью. О пополнении в семье певица сообщила на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией с новорожденной.

В отличие от многих других представительниц шоу-бизнеса, светская львица не стала скрывать ни пол, ни имя малышки.

«Luca 💙 20.11.2021», — написала Серябкина.

Instagram @seryabkina

Поклонники принялись поздравлять артистку с этим радостным событием и желать здоровья и счастья ребенку.

«Какая прелесть, поздравляю!»

«Счастья мае и малышу! Наконец-то! Мы очень этого ждали с вами!»

«Мои поздравления! Растите здоровыми и счастливыми!» — писали комментаторы.