Ольга Серябкина стала матерью в первый раз
На своей страничке в Instagram певица рассказала, что у нее на свет появилась дочка.
Фото: Instagram @seryabkina
Бывшая участница женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина впервые стала матерью. О пополнении в семье певица сообщила на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией с новорожденной.
В отличие от многих других представительниц шоу-бизнеса, светская львица не стала скрывать ни пол, ни имя малышки.
«Luca 💙 20.11.2021», — написала Серябкина.
Поклонники принялись поздравлять артистку с этим радостным событием и желать здоровья и счастья ребенку.
«Какая прелесть, поздравляю!»
«Счастья мае и малышу! Наконец-то! Мы очень этого ждали с вами!»
«Мои поздравления! Растите здоровыми и счастливыми!» — писали комментаторы.
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