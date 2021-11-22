🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 ноября, когда убывающая Луна находится в знаке Рака представители многих знаков зодиака почувствуют, что им предстоит сделать важный выбор. Астрологи рекомендуют прислушаться к собственной интуиции и не делать преждевременных выводов.

♈ Овен

Овны, пришло время расслабиться и выдохнуть. Вы успешно справились с трудностями и заслужили отдых. Отпустите ситуацию и просто поверьте, что Вселенная уже подготовила для вас подарок, которого вы меньше всего ожидаете.

Космический совет: доверьтесь судьбе и все сложится наилучшим образом.

♉ Телец

Тельцы, постарайтесь сохранить гармонию, которую вы обрели в личных отношениях. Сделайте над собой усилие и избавьтесь от негативных мыслей, которые могут одолевать вас. Не бойтесь идти на поводу у своих желаний. Иногда можно сделать исключения из самых строгих правил.

Космический совет: сохраняйте позитивный настрой.

♊ Близнецы

Не всегда люди поступают так, как хочется вам, Близнецы. Если не хотите конфликтов, вам придется считаться с тем, что есть и другие точки зрения на проблему. Постарайтесь услышать то, что до вас хотят донести и воздержитесь от преждевременных выводов. Достичь взаимопонимания поможет ваше неизменное обаяние, не забывайте о нем.

Космический совет: не доказывайте свою правоту, а используйте личное обаяние.

♋ Рак

Раки, вы можете почувствовать, что вас буквально переполняет кипучая энергия и жажда деятельности. Однако вы пока не решили, куда ее направить — на созидание или разрушение. Пришло время сделать выбор и уверенно двигаться в том направлении, которое считаете правильным именно вы.

Космический совет: выберете цель и двигайтесь к ней без промедления.

♌ Лев

Наступило время проявить свой творческий потенциал. Тем более, что вы наверняка найдете, где именно ваши способности будут наиболее востребованы. Не исключены выгодные предложения, которые станут настоящим подарком судьбы. Примите их с благодарностью.

Космический совет: не бойтесь раскрыть свой творческий потенциал.

♍ Дева

Девы, не спешите с преждевременными выводами о людях и событиях этого дня. Стоит немного больше открыться самому, чтобы получить искренне признание в ответ. Возможно, вы знаете, что именно там хотят сказать, но первый шаг стоит сделать именно вам.

Космический совет: не судите о других по первому впечатлению.

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♎ Весы

То, что сейчас происходит, является результатом ваших собственных действий в прошлом, Весы. Не корите себя, а просто проживите эту ситуацию. Многие события не требуют вашего вмешательства. Но составляя планы на будущее постарайтесь думать не только о себе, но и о близких людях.

Космический совет: подумайте, что вы можете сделать для своих близких уже сегодня.

♏ Скорпион

Скорпион, в последнее время вы были так заняты обеспечением финансового благополучия, что совсем забыли о гармонии в душе. Постарайтесь найти баланс между материальным и духовным. Найдите время для того, чтобы прислушаться к себе и понять, чего вы хотите. В этом помогут различные духовные практики, медитация или просто прогулки на свежем воздухе в одиночестве.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

♐ Стрелец

Люди, которые вас окружают, требуют от вас слишком многого. Вы можете почувствовать опустошенность, если не перестанете отдавать свое время и энергию другим. Научитесь иногда говорить «нет» и вспомните о собственных потребностях.

Космический совет: не стоит пытаться спасти весь мир, займитесь собой.

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♑ Козерог

Вы уверены, что со всем справитесь сами и поддержка вам не нужна. Возможно, вы просто не умеете делегировать полномочия, поэтому тянете груз ответственности на себе. Вам стоит больше доверять людям, потому что предложенная помощь будет весьма кстати.

Космический совет: не будьте упрямы и перестаньте все контролировать.

♒ Водолей

Водолеи, для вас на первый план выходят финансовые вопросы. Не исключено, что появится новый источник дохода. Благодаря новой деятельности вы не только улучшите свое текущее положение. Могут измениться ваши представления и философия жизни.

Космический совет: измените свое отношение к деньгам.

♊ Рыбы

Рыбы, если вас поставили перед выбором, не спешите принимать решение. Тщательно обдумайте, от чего вы отказываетесь и что получите, если скажете «да». Не стоит отказываться от чего-то основательного и надежного ради сиюминутной выгоды.

Космический совет: не торопитесь с принятием решений.

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