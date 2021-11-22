Опухоль, три кисты, шесть пластин: Прилучный рассказал об операциях на лице

В последние месяцы внешность актера была предметом бурного обсуждения, ему приписывали запои, обвиняли, что запустил себя и набрал вес. Виной изменениям оказались проблемы со здоровьем.

Актер Павел Прилучный рассказал, почему на самом деле его внешность претерпела серьезные изменения в последние месяцы. Артиста уже подозревали и в алкоголизме, и в попустительском отношении к здоровью и, соответственно, внешности, хейтили за то, что располнел, стал выглядеть отекшим и неухоженным. Оказалось, виной всему проблемы со здоровьем.

В интервью Георгию Иващенко Прилучный рассказал, что старается не обращать внимания на сплетни вокруг и даже находит в них повод посмеяться. Но статьи о собственном «ожирении» и обсуждения внешности читать ему было все же очень неприятно. Низко, считает актер, судить кого-то, ничего о нем не зная. Ведь на самом деле звезда сериала «Мажор» не объедался и не пил, а боролся с проблемами сугубо медицинского характера.

«Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло», — поделился Прилучный.

Несмотря на неприязнь к слухам, некоторые из них актер все же с азартом поддерживает. Например, о связи с близняшками Катей и Волгой Король. Летом в сети появились фото совместного отдыха длинноногих блондинок с Прилучным, который до этого громко разводился с Агатой Муцениеце, а после — всеми силами скрывал новый роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Недавно Павел Прилучный, по собственным словам, не без удовольствия подбросил дровишек в горячую сплетню, исполнил мечту многих мужчин и снялся в откровенном клипе с роскошными близняшками на песню «Мира шум». Заодно продемонстрировал прекрасную форму — какое там ожирение?!

«Мы давно знакомы с девочками, давно они мне это предлагали. Нам не составило труда договориться по дружбе. Для меня это веселая развлекательная провокация. Мой рейтинг как холостяка и кобеля точно поднимется», — приводит слова актера StarHit.ru.

К слову о слухах, этой осенью в прокат вышла новая картина с участием «Мажора» под названием «Соври мне правду». Напарницей стала еще одна выпускница «Папиных дочек» Дарья Мельникова. Обилие эротических сцен стало поводом подозревать новый роман — ну невозможно же после таких съемок не увлечься экранной любовницей! Ранее 5-tv.ru выяснял, с кем же на самом деле сейчас встречается Павел Прилучный.