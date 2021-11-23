Коварная разлучница? Кто мог стать причиной разрыва Королевой и Николаева

Исполнители хита «Дельфин и русалка» расстались 20 лет назад. Но поклонники до сих пор задаются вопросом: почему любимая миллионами пара распалась?

Игорь Николаев и Наташа Королева прожили вместе десять лет. Их связывали не только нежные чувства, но и творчество. Для возлюбленной композитор написал хит «Дельфин и русалка», навсегда связавший в памяти поклонников великий дуэт. Долгие отношения и брак закончились разводом — без скандалов и публичных дележек нажитого имущества. Однако поклонники до сих пор гадают: почему любимые звезды расстались?

Виновницей разрыва популярных артистов могла стать певица Диана Гурцкая, пишет сайт KP.RU. На тот момент 40-летний Николаев написал для нее хит «Ты здесь». Поговаривают, что не просто так, а якобы между музыкантами разгорелась страсть, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте.

Гурцкая утверждает, что ни о каком романе речи быть не могло. Композитор проникся нежностью и сочувствуем к незрячей артистке и помог стать знаменитой на всю страну.

Стоит отметить, что Николаев познакомился с Королевой, когда девушке было всего 16 лет. Сначала он и не думал воспринимать молодую особу всерьез, но возникшие чувства уже невозможно было потушить. Через два года они решили пожениться. Пышной свадьбы не устроили, что безусловно расстроило певицу. Она признавалась, что мечтала пойти под венец в красивом белом платье и фате, но мечтам юной особы не дано было свершиться.

Через годы последовало расставание. По словам Королевой, она часто ловила себя на мысли, что больше не хочет продолжать отношения, а виной всему ужасный характер экс-супруга.

Сегодня и Николаев, и королева счастливы — но с другими людьми. Музыкант женился на Юлии Проскуряковой, вместе они воспитывают дочь. Не жалуется на одиночество и певица — она живет с бодибилдером и стриптизером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан.

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