Жаждал и не боялся смерти: Баринов раскрыл личную тайну покойного Гаркалина

Звезда фильма «Ширли-Мырли» ушел из жизни 20 ноября. Собственной кончины он с нетерпением «ждал» почти 12 лет.

Актер Валерий Баринов скорбит по безвременно ушедшему коллеге, народному артисту России Валерию Гаркалину. Он считает, что гений прожил слишком короткую жизнь, однако этому отчасти не удивлен. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru друг покойного признался, что тот годами говорил о смерти и, кажется, очень ждал неминуемой участи.

По словам Баринова, Гаркалин очень изменился после кончины единственной любимой женщины — супруги Екатерины. Она потратила несколько месяцев на восстановление здоровья Валерия Борисовича после инфарктов, изведя тем самым себя до изнеможения. В 2009 году женщина скончалась от запущенной формы рака, о которой в заботах даже не догадывалась. После трагедии жизнь перестала быть интересной для кумира миллионов.

«Жизнь эта не кончилась, она оборвалась. Он бы мог очень много сделать. Но вот после ухода Кати, после инфаркта он как-то стал спокойно говорить о смерти, о том, что это прям совсем рядом», — вспомнил Валерий Баринов.

Instagram @garkalinanika

Близкий знакомый Гаркалина считает, что жить нужно, как говорил великий русский писатель Лев Толстой: каждый день следует помнить о смерти, ведь это важное событие, избежать которого не удавалось еще никому. Гений считал, что в последний миг важно повести себя достойно и благородно.

«Но когда приходит минута, очень трудно вести себя достойно. Я по себе говорю. (Валерий Борисович — Прим. ред.) достойно прожил жизнь, но только очень короткую для такого большого таланта», — с горечью заключил товарищ покойного.

Ранее 5-tv.ru рассказал невероятную историю любви Валерия и Екатерины Гаркалиных. Знаменитый актер ушел из жизни спустя почти 12 лет после кончины супруги. Его сразил COVID.