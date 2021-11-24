Что известно о сбившем насмерть двух человек в Тюмени майоре СКР

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 727

Стала известна личность сбившего людей в Тюмени майора СКР

Фото, видео: Depositphotos / Voyagerix; 5-tv.ru

Страшная трагедия произошла на одной из объездных дорог поздно вечером 23 ноября. В крови подозреваемого в совершении преступления обнаружили алкоголь.

5-tv.ru стала известна личность водителя BMW 525, насмерть сбившей двух рабочих в Тюмени. Предполагаемый виновник аварии — майор юстиции Павел Шадрин, относительно недавно занявший должность следователя.

По данным источника, в 2008 году Шадрин окончил Курганский государственный университет. Предварительно, ни в каких других громких скандалах замешан не был. По какой причине страж правопорядка, которому недавно исполнилось 34 года, мог предположительно совершить преступление — неизвестно.

Жуткая трагедия на объездной дороге в районе улицы Федюнинского произошла 23 ноября около 23:00. По версии следствия, Шадрин за рулем BMW не заметил, как двое мужчин расчищали снег на трассе и на полной скорости их протаранил. От сильного удара тела несчастных разорвало на части: конечности были разбросаны по всей дороге. Сам водитель авто не пострадал, но был госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По официальной информации, одному из погибших был 61 год, второму — около 30-35 лет. Шансов на спасение ни у кого из них, по всей видимости, не было: авто летело на скорости 170-200 километров в час.

Уже известно, что в крови Павла Шадрина обнаружили алкоголь. Детали трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео ДТП, в которое попал Игорь Скляр.

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