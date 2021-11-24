Стали известны детали падения девушки в шахту лифта в ТЦ Петербурга

Девушка, упавшая накануне вечером с шести метров в шахту лифта петербургского ТЦ «Континент», чудом выжила. 5-tv.ru выяснил, что 24-летняя Полина М. получила множественные повреждения тела: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому, гематомы и ссадины, а также травмы в области таза. В тяжелом состоянии ее лишь утром нашли и доставили в больницу.

5-tv.ru

На данный момент весь торговый центр закрыт. Посетителей в здание не пускают. Прокуратура начала проверку. Является она сотрудницей или посетительницей торгового центра, пока выяснить не удалось.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования», — передает KP.RU заявление городского ведомства.

Вчера вечером 24-летняя девушка ехала в лифте. Внезапно кабина отключилась от сети. Она попыталась самостоятельно выбраться из обесточенного лифта, но упала с шести метров в шахту. Торговый центр закрылся и всю ночь пострадавшая пролежала там. Сегодня утром ее случайно обнаружили охранники ТЦ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пенсионерку-блокадницу раздавило лифтом в пансионате в Ленобласти.