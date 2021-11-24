Две россиянки пропали без вести на турецком курорте

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Егор Измалкин
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Родственники сообщили, что девушки перестали отвечать на звонки несколько дней назад.

Две россиянки пропали без вести на турецком курорте

Фото: Depositphotos / slava296; 5-tv.ru

Две россиянки, приехавшие на отдых в Турции, пропали без вести. Об этом родные одной из них сообщили в Facebook. По словам родственников, девушки уехали на отдых в Аланью вдвоем и первые дни регулярно выходили на связь. Однако в последнее время перестали отвечать на звонки и сообщения.

Телефон одной из туристок выключен. Родственники обратились в полицию Турции, а также российское консульство. Девушек объявили в розыск. Причины случившегося выясняют правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группу россиян в Турции арестовали по подозрению в поджоге леса. Однако затем суд избрал меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Им грозит от двух до семи лет лишения свободы.

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