Две россиянки пропали без вести на турецком курорте

Две россиянки, приехавшие на отдых в Турции, пропали без вести. Об этом родные одной из них сообщили в Facebook. По словам родственников, девушки уехали на отдых в Аланью вдвоем и первые дни регулярно выходили на связь. Однако в последнее время перестали отвечать на звонки и сообщения.

Телефон одной из туристок выключен. Родственники обратились в полицию Турции, а также российское консульство. Девушек объявили в розыск. Причины случившегося выясняют правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группу россиян в Турции арестовали по подозрению в поджоге леса. Однако затем суд избрал меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Им грозит от двух до семи лет лишения свободы.