Любовь до гроба: почему жена Гаркалина ушла в могилу вместо мужа — объясняет эзотерик

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Ника Шумерская
Эксклюзив 1 752

Валерий Гаркалин умер через 12 лет после смерти любимой жены. Могла ли супруга актера пожертвовать собой, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала Алена Полынь.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Валерий Гаркалин умер через 12 лет после смерти горячо любимой жены. С Екатериной Викторовной актер прожил бок о бок более 30 счастливых лет, и только смерть супруги от онкологии разлучила их. Могла ли супруга актера пожертвовать собой, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала глава «Империи сильных ведьм» Алена Полынь.

Семейный союз Гаркалиных не раз подвергался испытаниям: ходили слухи о возможных романах — они не подтвердились, но настоящая черная полоса пришла, когда прямо на сцене с Гаркалиным случился сердечный приступ. День и ночь после операции любимого супруга отхаживала его Катя. Затем Валерия настиг инфаркт, и снова возлюбленная была у постели больного, не обращая внимания на собственный недуг.

«Каждая женщина отдает свою энергию своему мужчине, постоянно, беспрерывно, а если он заболевает, то еще в большем количестве, нежели здоровому мужчине», — прокомментировала маг.

За чередой переживаний и усиленного внимания к здоровью супруга ранее цветущая женщина сильно осунулась и похудела, пропустила тревожные симптомы, и в итоге у Екатерины Викторовны медики признали последнюю стадию рака. Даже отпущенный врачами срок в три месяца она не смогла протянуть и стремительно сгорела, принеся собственную жизнь на алтарь любви.

На вопрос, могла ли жена отмолить Гаркалина у смерти ценой собственной жизни, колдунья дала однозначный ответ.

«Конечно, жена Гаркалина всю свою энергию, всю свою женскую силу отдавала на то, чтобы ее муж выздоровел. Но в какой-то момент этой силы не хватило, и она умерла. Сейчас уже некому было помочь Гаркалину жить, и умер он», — заключила эксперт Алена Полынь.

Валерия Гаркалина не стало 20 ноября, 67-летнего актера госпитализировали с коронавирусом в начале октября. В считанные дни состояние резко ухудшилось, медики подключили его к аппарату ИВЛ, однако спасти народного артиста не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Валерия и Екатерины Гаркалиных.

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