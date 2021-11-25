Тихий «король эпизодов»: чем запомнится актер Владимир Кузнецов
Стали известны детали личной жизни умершего актера Владимира Кузнецова
Фото: Кадр из фильма "Нам здесь жить" (1982)
Звезда фильмов «12 стульев» и «Гардемарины, вперед!» скончался вскоре после юбилея. Родные и близкие не решаются назвать точную причину трагедии.
На 66-м году жизни скончался российский актер Владимир Кузнецов. В его биографии очень много проектов, но главную роль он, кажется, так и не успел сыграть. 5-tv.ru вспоминает, каким был тот, кого называли «королем эпизодов».
Трудолюбивый, но непризнанный
Кузнецов родился 4 октября 1956 года в Москве. Он мечтал об актерской карьере с детства, потому по окончании школы сразу нацелился на поступление во ВГИК. Таланта у молодого человека было не отнять: он прошел конкурсный отбор с первого раза и попал на курс к народному артисту СССР Алексею Баталову. Это была настоящая удача!
Сколько ценного Баталов дал юному дарованию, сколько сил и энергии вложил в ученика — последний все принимал с благодарностью. Окончив вуз в 1978 году, Владимир Кузнецов устроился на работу в Театр-студию киноактера, где служил вплоть до 1993 года. Сцена манила молодого мужчину, но реальное кино — еще больше. Именно поэтому он никогда не отказывался от съемок. Ну и что, что предлагали небольшие роли — это, все же, опыт.
Стоит отметить, что в своем первом эпизоде Кузнецов снялся задолго до поступления во ВГИК — в 1971 году. Будущего профессионала пригласили исполнить роль шахматиста в картине «12 стульев». Затем были фильмы «Гардемарины, вперед!», «Мертвые души», «Надежда и опора», «Одиноким предоставляется общежитие» и другие. Везде — эпизодическое участие. Однако это актера нисколько не пугало: он точно знал, что нравится зрителю.
«Очень жаль, хороший артист!»
«Вечная память Владимиру…»
«Как страшно, что уходят прекрасные люди… Светлая память»,
«Отметил юбилей и ушел… Царствие небесное…» — комментировали смерть Кузнецова поклонники и читатели сайта Kino-teatr.ru.
На счету Владимира Кузнецова больше 40 больших проектов. Последней его ролью стал Гаджо в картине «Черный жемчуг» 1999 года. Затем актер совсем пропал из виду, зациклившись лишь на личной жизни.
Была ли у него любимая женщина, ради которой можно было бросить все, или причиной ухода из профессии было подорванное здоровье — пока не ясно. Близкие люди не решились назвать даже точную причину кончины любимца публики.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина.
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