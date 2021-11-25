Эксперт объяснил, сколько выкуренных сигарет могут привести к смерти

Академик и врач Михаил Кутушов пояснил, что курение — это «малая токсикомания» с точки зрения науки, а отравление никотином — вполне реальная перспектива.

Никотин — это яд, а курение способно убивать не только в долгосрочной перспективе, но и достаточно быстро. Почему же мы регулярно видим на улицах смолящих людей, и с ними, на первый взгляд, все в порядке? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, сколько надо выкурить, чтобы доза яда в организме превысила критическое значение.

«Отравление считается, классически, 60 миллиграммов — но описанный случай 100 миллиграммов. Так определили, когда использовали никотин в чистом виде для борьбы с вредителями на полях», — привел цифры врач.

Содержание никотина в сигаретах может различаться — зависит от сорта табака. Тем более, что поступление его в организм тоже зависит от ряда факторов — от индивидуальных особенностей организма до манеры курения.

«Дети, обычно, выкурив две-три сигареты могут впасть в состояние отравления, взрослый может выкурить и 15, и 20 сигарет подряд. Но таких четких разграничительных показателей для отравления никотином пока не было, потому что для того, чтобы это сделать, необходимо видеть воочию отравление никотином», — объяснил Кутушов.

При отравлении никотином через курение человеческий организм спасает себя сам — симптомы не дадут продолжить дымить.

«Я лично проработал много лет в токсикологии — не встречал отравление никотином ни разу. В быту были случае, когда дети обкуривались и им было плохо. Поэтому лучше всего, конечно, не курить», — посоветовал врач.

Однако курение — не только никотиновая зависимость, или, как объяснил Кутушов, «малая токсикомания», это еще и привычка, от которой психологически трудно избавиться. Ранее 5-tv.ru приводил совет психолога, объяснившего, что замена сигарет на леденцы или другие сладости — это ловушка, которая не поможет расстаться с пагубной привычкой.