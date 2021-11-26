Восемь лет жил на две семьи: любовница звезды сериала «Каменская» рассказала о его тайном ребенке

Сам Олег Ткачев опроверг заверения его предположительной возлюбленной.

Актер Олег Ткачев, известный по сериалу «Каменская», скрывал вторую семью целых восемь лет. Об этом узнала его жена, артистка Валентина Белько, когда с ней связалась предполагаемая любовница мужа. Сначала некая Сабина Хохрякова написала сопернице в соцсетях, а после позонила, раскрыв неприятную правду.

«Потом она позвонила и сразу стала кричать довольно нервным, истеричным голосом. <…>Сказала, что она вообще-то его жена, у них есть ребенок», — рассказала расстроенная женщина в эфире передачи на Первом канале.

По словам Белько, тайная возлюбленная Ткачева призналась, что шесть лет назад родила от него ребенка. Якобы звезда убедил ее оставить дочь, хотя 29-летняя Сабина хотела делать аборт.

В эфире Первого канала предполагаемая любовница Ткачева подтвердила свои отношения с ним и призналась, что ее интересуют только состоятельные мужчины, поэтому она сразу обратила внимание на Ткачева, когда тот рассказал о больших доходах.

По словам Хохряковой, артист ей постоянно врал. Даже драгоценности, которые он дарил ей и ее родственникам якобы оказались фальшивыми, его «личный водитель» — таксистом, а квартира - съемной.

«Обещал квартиру, машину! Почему я пришла? Он прекратил помогать. Бросил меня ради этой старой карги», — возмутилась Сабина.

Сам же 55-летний Ткачев сказал, что не знает этой девушки и добавил, что он не отец ее ребенка. Результаты сделанного ДНК-теста девушка почему-то отказалась показывать.

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