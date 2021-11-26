🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 ноября. В этот день убывающая Луна находится в знаке Льва. День отлично подойдет для различных торжеств и развлечений. Поход в кино, встреча со старыми друзьями, семейный ужин в дружной компании — откройтесь общению. Луна во Льве также усиливает тягу к авантюризму и рискованности, здесь кроется главная опасность, помните о ней.

♈ Овен

Если делать многое наперед, результаты могут стать фатальной ошибкой, Овны. В погоне за успехом вы рискуете не заметить действительно важных вещей. Найдите время и позвоните родным, они давно ждут от вас внимания.

Космический совет: покажите близким, что любите их, проявите заботу и понимание.

♉ Телец

Перед вами, Тельцы, день изо дня открываются миллионы возможностей. Однако неспособность концентрироваться может все разрушить. И перспективы терпят крах — одна за другой. Может быть вы взяли на себя слишком непосильную ношу? Вы достойны лучшего и способны на большее, нужно только стать более собранными.

Космический совет: научитесь расставлять приоритеты.

♊ Близнецы

Ожидания того, что все проблемы улягутся сами собой, никогда не заканчиваются хорошо. Вам, Близнецы, придется очень постараться, если не хотите проблем в будущем. Возьмите себя в руки, освежите в памяти и скорректируйте план достижения. Чуть больше усилий — и в будущем вы только скажете спасибо себе. Только от вас зависит, как скоро вы сможете ощутить триумф.

Космический совет: терпение и труд все перетрут.

♋ Рак

Мечты и планы заполнили вашу голову, Раки. Романтичные представления все чаще врываются в жизнь, фантазии рождаются, как из небытия. В этом нет ничего плохого. Главное — не углубиться в мечты слишком далеко. Воплотиться им мешает всего одна деталь, и это — отсутствие конкретных планов. Визуализируйте цели, составьте алгоритм действий. Поймите, чего вам хочется, как этого достичь и действуйте строго по плану.

Космический совет: проговаривайте свои мечты и цели — и они обязательно станут реальностью.

♌ Лев

Слишком много людей в последнее много вокруг, вы чувствуете усталость и отрешенность. Вы как пчелка трудились последний день и точно заслужили отдыха. Внутреннее напряжение нарастает, поведение и мысли становятся путанными. Может, вам нужно остановиться и хоть немного передохнуть? Ваша работоспособность вызывает искреннее восхищение, однако существует риск, что, получив желаемое, вы останетесь неудовлетворенными.

Космический совет: помните, не всегда цели стоят принесенных жертв.

♍ Дева

Девы, вы давно ощущаете необходимость перемен. Привычная рутина сводит с ума, жизнь по схеме «дом-работа дом» точно не рождает желания к жизни. Рутина закружила вас в своем танце, и хочется глобальных перемен. Звезды говорят: это ваш день. Пора дерзать, отправляться в путь за новыми приключениями. Сидя на месте, вы ничего не добьетесь.

Космический совет: действуйте без тени сомнений.

♎ Весы

Новый день — лучший для учебы и саморазвития. Забросили изучение английского? Начинали писать картину? Начатая месяц назад книга лежит без дела? Пора прекратить это безобразие, Весы! Посвятите пару часов занятиям или тому, что нравится. Уже к вечеру вы почувствуете себя гораздо лучше.

Космический совет: займитесь саморазвитием.

♏ Скорпион

Скорпионы, настало время найти баланс между мужским и женским аспектами вашей личности, а также осознать свою силу. Перестаньте сравнивать себя с другими людьми, поскольку тот путь, который предстоит пройти вам, может оказаться на страницах истории.

Космический совет: осознайте свою силу.

♐ Стрелец

Пришло время расстаться с предрассудками и броситься в пучину страсти и любви. Вы так долго находились в зависимости от чужого мнения, что и помыслить не могли, как прекрасна жизнь без ограничений. Устройте романтический ужин, пригласите любимого человека на свидание, включите музыку и не забудьте о жарких поцелуях! Так вы получите незабываемые эмоции, а еще потешите собственное эго.

Космический совет: не стесняйтесь собственных желаний

♑ Козерог

Астрологи предупреждают: Козерогам 26 ноября придется искать согласия с самим собой. Вас разрывает от непонимания: хочется то одного, то другого. Успокойтесь и прислушайтесь к своему сердцу. Будьте добрее к себе и окружающим, разделите с ними будничную радость и расслабьтесь, наконец. Верьте в лучшее и оно обязательно с вами случится.

Космический совет: откройтесь миру и не переставайте заботиться о близких людях, даже когда вам особенно трудно.

♒ Водолей

Для Водолеев день пройдет достаточно успешно. Стоит рассчитывать исключительно на собственные силы и не бояться заниматься новым, пусть и совсем неизведанным прежде делом. Расширяйте круг деятельности, увлекайтесь и узнавайте полезную информацию.

Космический совет: расширяйте круг интересов — и найдете что-нибудь по вкусу

♊ Рыбы

Высшие силы наградили их особой интуицией и массой талантов, а также неподражаемой уверенностью в себе. Кроме того, представители вы наделены внутренней мудростью, которая помогает принимать верные решения, преодолевать невзгоды и переживать потери. Настройтесь на свою волну и делайте только то, что действительно важно.

Космический совет: ваша интуиция подскажет вам верное решение.

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