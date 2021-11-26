«Совсем девочка»: помолодевшая вдова Кобзона вышла в свет в облегающем наряде

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Анна Павлова
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Вдова Кобзона в облегающем черном костюме появилась на премьере фильма

«Совсем девочка»: помолодевшая вдова Кобзона вышла в свет в облегающем наряде

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Нинель не перестает восхищать поклонников своей красотой.

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нинель пришла на премьеру фильма Петра Буслова «Бумеранг» и покорила всех сногсшибательной фигурой.

Фото с Нэлли (как ее нередко называют в близком окружении) Кобзон опубликовала на своей странице в Instagram супруга известного стилиста Марина Юдашкина. Роскошные женщины выбрали стильный черный лук — и не могли не покорить сердца тысяч подписчиков. 70-летняя звезда выбрала брюки-дудочки, которые изящно подчеркнули стройные ноги знаменитости.

«Совсем девочка! Как хороша! Стройная такая!»;

«На Вас всегда приятно смотреть и учиться стильно одеваться без какой-то вычурности»;

«Ах, эти обворожительные блондинки!»;

«Красотки. Так приятно смотреть на таких дам!» — восхитились они.

Нинель Кобзон стала третьей супругой знаменитого исполнителя. Прежде Иосиф Кобзон был женат на певице Веронике Кругловой и ныне покойной народной артистке СССР Людмиле Гурченко.

Instagram @marinayudashkina

Но именно брак с Нинель стал самым продолжительным –музыкант прожил с ней 47 лет. У счастливых родителей родилось двое детей  — сын Андрей и дочь Наталья. У пары аж семеро внуков!

Об ухудшении здоровья Кобзона стало известно еще в 2000-х. В 2005 году он перенес операцию по поводу рака простаты, последствиями которой стали снижение иммунитета, тромб в легочных сосудах и сепсис правой почки. Но и это не сломило звезду. Артист скончался в возрасте 80 лет в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Кобзона раскрыла правду о состоянии больного раком Валентина Юдашкина.

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