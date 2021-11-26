Волшебные цветы: Какие растения принесут в дом счастье, благополучие и любовь

Растения не только наполняют пространство кислородом и создают в доме уют, но и влияют на гармонию в отношениях жильцов, притягивают счастье или, напротив, беды. Какие же растения лучше всего покупать в квартиру, чтобы создать атмосферу любви и умиротворения?

Плющ

Поставив в своем доме плющ, вы сразу заметите перемены в отношениях со второй половинкой: вновь вспыхнет давно угасшая страсть. Энергетика цветка поможет разжечь огонь между вами. Но это не все полезные свойства плюща. Растение не только способствует налаживанию взаимоотношений, но и привлекает деньги, счастье, снимает стресс и уменьшает тревогу.

Спатифиллум

Спатифиллум еще называют «женским счастьем» — существует поверье, что именно это растение помогает одиноким красавицам наладить личную жизнь. Тем же, кто уже встретил «того самого», растение поможет избавиться от ссор и недопонимания, укрепить связь и восстановить гармонию.

Фиалка

Фиалка, как и спатифиллум — растение любви. Именно эти маленькие фиолетовые цветки в вашем доме помогут наладить и укрепить отношения со второй половинкой. Но чтобы фиалка начала «распылять» свои волшебные свойства, она должна стоять в спальне.

Тем, кто еще не вышел замуж, заводить растение не рекомендуется вовсе, поскольку оно может отпугнуть потенциального жениха.

Мирт

Вечнозеленое растение Мирт, напоминающее дерево в мини-версии, принесит мир и благополучие в семью. Поэтому его зачастую дарят молодоженам на свадьбу.

Китайская роза

Китайская роза или гибискус является символом счастья, любви и страсти. Оно, как и спатифиллум, привлечет в дом одинокой женщины мужчин, среди которых обязательно окажется ваш будущий муж.

Аихризон

В народе это растение называют маленьким деревом большого счастья и любви. Приносит в дом деньги и благополучие. Помимо этого, цветок очищает пространство от негативной энергии.

Калатея

Если между вами и вашей второй половинкой назревает развод, но вы хотите сохранить семью, стоит задуматься о приобретении калатеи. Она вернет мир в семью, поможет восстановить гармонию в отношениях и укрепить их.

Хлорофитум

Не привлекательный внешне, но сулящий хозяевам покой и взаимопонимание. Отмечено, стоящий на рабочем месте хлорофитум забирает на себя все недопонимание с коллегами.

Цикламен

Цикламен, как и многие описанные растения, помогает одиноким найти свою любовь. Но если спатифиллум способствует налаживанию женского счастья, то цикломен — мужскому. Сильному полу он придает стойкость характера. А если поместить растение в спальне, оно поможет избавиться от ночных кошмаров.

Антуриум

Еще один цветок «мужского счастья». Всем мужчинам, которые давно одиноки, следует завести его дома, он будет способствовать быстрому поиску второй половинки.

Оксалис

Однолетняя, но неприхотливая в уходе оксалис, считается символом возрождения. Растение привнесет в вашу жизнь любовь, гармонию и благоразумие. Именно его зачастую дарят одиноким людям.

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