Экс-супруга Малинина раскрыла его доходы в СССР: «Зарабатывал тысячами»

Ольга Зарубина вспомнила, как пыталась «выжать» из певца деньги на содержание их общей дочери Киры.

Певец Александр Малинин во времена СССР имел доход, в десятки раз превышающий его официальную зарплату. Об этом рассказала певица Ольга Зарубина, на которой исполнитель хита «Леди Гамильтон» был женат вторым браком.

«Получилось, что у него официальная зарплата всего 100 рублей. То есть приходилось 25 рублей на больного ребенка. Он зарабатывал тысячами», — рассказала Зарубина в эфире телеканала «Россия 1».

По словам певицы, она не оформляла алименты на общего с Малининым ребенка, а хотела договориться с певцом на определенную сумму выплат. Зарубина знала, что у мужа есть концерты, и он хорошо зарабатывает. Однако Малинин, утверждает экс-супруга, откладывал все деньги на сберкнижку.

Певица уверяет, что Малинин женился на ней только ради столичной регистрации. Певец не любил жену и не собирался жить с ней вместе — в течение трех лет он почти не появлялся дома, говорит Зарубина.

Первую беременность певица по требованию Малинина прервала. Однако во второй раз не решилась на аборт, побоявшись, что больше не сможет стать мамой. В 1985 году родилась дочь Кира, с которой певец до сих пор не общается, хоть и признал своим ребенком.

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