Славянский гороскоп на 2022 год: что вам принесет Златорогий Тур согласно дате рождения

Символ наступающего 2022 года по Китайскому календарю — Голубой Водяной Тигр. А по менее известному — славянскому — будущий год — период Златорогого Тура. Какому знаку Бык принесет удачу, успех и любовь, а кого тотемное животное не очень порадует?

Гороскоп для Лося на 2022 год

(1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008)

Людям, рожденным в эти годы, Златорогий Тур привнесет в жизнь яркие краски. У вас наступит гармония в отношениях со второй половинкой. А те, кто пока свободен, наконец, встретят свою любовь. Главное, посещайте людные места почаще и проявляйте инициативу.

Гороскоп для Шершня на 2022 год

(1929, 1945, 1961, 1977, 1993)

Для вас 2022 год окажется весьма удачным, но с условием — если будете много времени уделять работе и семье. Стоит забыть про эгоизм и настраивать себя на положительные эмоции.

Гороскоп для Волка на 2022 год

(1930, 1946, 1962, 1978, 1994)

Притаившимся Лютам или Волкам Тур настоятельно рекомендует заняться именно теми делами, которые доставляют вам радость. У вас появится возможность многое изменить в жизни: сменить работу, место жительство, прекратить отношения. А если еще больше постараться, то удастся наладить отношения с родными людьми.

Гороскоп для Белки на 2022 год

(1931, 1947, 1963-м, 1979, 1995)

Златорогий Тур поможет Огненным Белкам, наконец, найти свой путь в жизни и понять, чего на самом деле вы желаете и хотите. Помните, любое действие повлечет за собой череду событий. Потому прежде чем что-то сделать, хорошо подумайте. Но не стоит торопиться, чтобы не ошибиться.

Гороскоп для Щуки на 2022 год

(1932, 1948, 1964, 1980, 1996)

Людям, рожденным в эти года, следует быть особо осторожными с финансами. Но если на работе вы будете все чаще проявлять инициативу, то риск подняться по карьерной лестнице возрастет.

Гороскоп для Жабы на 2022 год

(1933, 1949, 1965, 1981, 1997)

Как и для Жалящего Шершня, для Жабы год будет удачным. Вам повезет на работе и в личной жизни. Но помните, следите за тем, что говорите, ведь слова имеют свойство материализоваться. И не забывайте больше проводить времени с семьей.

Гороскоп для Вепря на 2022 год

(1934, 1950, 1966, 1982, 1998)

Златорогий Тур Вепрям посылает сложный будущий год. Особенно несладко будет в личной жизни. Вы будете ссориться со своей второй половинкой. Потерпите. Вторая половина года окажется более удачной. В особенности осень и зима.

Гороскоп для Филина на 2022 год

(1935, 1951, 1967, 1983, 1999)

Для вас год ознаменуется путешествиями, как по работе, так и личного характера. Но смена обстановки пойдет лишь на пользу. А инициативность поможет подняться по карьерной лестнице.

Гороскоп для Ужа на 2022 год

(1936, 1952, 1968, 1984, 2000)

Ужи, составляйте планы на жизнь заранее. Будущий год — не хороший период для рисков. Повремените с ними, лучше действуйте проверенными методами. Для вас особенными окажутся весна и лето.

Гороскоп для Лиса на 2022 год

(1937, 1953, 1969, 1985, 2001)

Лисы, которые будут пытаться заработать нечестными методами, потеряют все и сразу. Поэтому стоит действовать только справедливо. Бык требует проявления добросовестности и только тогда будет помогать во всем. Свободное время рекомендуется проводить со своей семьей.

Гороскоп для Ежа на 2022 год

(1938, 1954, 1970, 1986, 2002)

Как и Шипящим Ужам, Свернувшимся Ежам также не стоит в новом году рисковать. Не беритесь и за малознакомые дела, это ничем хорошим не закончится. Сосредоточьтесь на будущем. Со второй половинкой весь год у вас будет гармония и взаимопонимание.

Гороскоп для Орла на 2022 год

(1939, 1955, 1971, 1987, 2003)

Парящему Орлу Бык сулит перемены во всех сферах жизни. Но важно выполнять некоторые условия: быть честными с окружающими, помогать близким, не сердиться на судьбу и жить по совести. А те, кто еще одинок, в 2022 году встретят любимого человека и даже заведут семью.

Гороскоп для Паука на 2022 год

(1940, 1956, 1972, 1988, 2004)

Для Прядущего Паука 2022 год откровенно будет трудным. Рядом с вами окажутся токсичные люди, которые будут мешать. Потому чаще очищайте энергию. К примеру, занятиями йогой или медитацией. В карьере, если вы будете инициативным, добьетесь определенных успехов.

Гороскоп для Петуха на 2022 год

(1941, 1957, 1973, 1989, 2005)

Год Тура может оказаться для Петухов удачным только в том случае, если не сидеть сложа руки. Решительность, инициативность и уверенность в себе — вот какие качества важно проявлять. Некоторые Петухи могут оказаться в центре каких-то громких событий.

Гороскоп для Тура на 2022 год

(1942, 1958, 1974, 1990, 2006)

Хозяин года является еще и талисманом Быков. Рожденных под этим знаком не остановят никакие неурядицы. Вы добьетесь своих целей в 2022 году.

Гороскоп для Коня на 2022 год

(1943, 1959, 1975, 1991, 2007)

Рожденные в год Коня будут удачливыми на протяжении всего года. Удастся понять, чего больше всего хочется от жизни, как достигнуть своих целей. Самые большие перемены ожидаются в личной жизни.

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