Нумерология любви: Как по датам рождения людей узнать будущее отношений

Звездные специалисты, взглянув лишь на дату рождения, могут рассказать не только о вашем характере и будущей жизни, но и предсказать, получится ли у вас создать с тем или иным человеком крепкую семью. Рассчитать совместимость с партнером можно путем небольших математических расчетов.

Для того, чтобы рассчитать код отношений, необходимо все цифры в датах рождения партнеров сложить. Получаем значение. Складываем до тех пор, пока не получится число от единицы до девяти.

Например, вы родились 18 декабря 1998 года, ваш партнер — 14 мая 1999 года. Суммируем все цифры, получаем 77. Снова складываем, получаем 14. И вновь суммируем, получаем 5. Искомый код ищем ниже в описании.

1

Если при сложении цифр из дат рождения у вас получилась единица, значит ваши отношения напоминают вулкан. В них всегда будут эмоции, бурные ссоры и страстные примирения. Но, несмотря на взрывные отношения, ваши чувства не угаснут. А чтобы утихомирить пыл, надо научиться идти на компромиссы и считаться с мнением партнера.

2

Вы воплощение единого целого. Отлично дополняете друг друга, не теряя при этом индивидуальности. Порой между вами возникают обиды и разногласия, но они настолько ничтожны по сравнению с чувствами. Разговаривайте и обсуждайте проблемы, тогда ваш союз с годами будет лишь крепнуть.

3

Если выпала тройка, у вас дружный и прочный союз. Вы неконфликтны и не стремитесь доминировать друг над другом. По словам нумерологов, такой код выпадает бывшим друзьям, которые в процессе общения поняли — они чувствуют к партнеру нечто большее.

4

Четверка, по словам нумерологов, символ домашнего очага. Зачастую такие пары оказываются в браке из-за сильного желания иметь семью, а чувства приходят лишь с годами. Первостепенным в таком союзе всегда бывает семья, дети. Главное, будьте искренними с самими собой.

5

Пятерка — код свободы и независимости. Потому такой союз держится до тех пор, пока вас физически влечет друг к другу. Но когда влечение заканчивается, пара быстро расстается.

6

Шестерка — код привязанности. Между вами нет бурной страсти и сильных эмоций. Но вы уважаете друг друга, цените и при совместном проживании будете стараться идти на компромиссы. Единственная угроза для вашего союза, по мнению нумерологов — ревность и неуверенность в отношениях.

7

Семерка — код зрелости. Потому такие отношения зачастую случаются между уже зрелыми и ответственными партнерами. Осознанный выбор, стабильность, надежность. Вы уважительно относитесь друг к другу и стараетесь идти на компромиссы.

8

Восьмерка — код притяжения. Обычно в таком союзе нет интереса к увлечениям партнера. Между вами лишь сильное физическое влечение, которое заставляет быть вместе. И, по словам нумерологов, именно оно соединяет на всю жизнь.

9

Девятка — код романтики. Вы оба живете мечтами, иллюзиями о вечной и верной любви, безоблачном быте. Но чаще всего такие представления разбиваются о реальность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения определить, кем вы были в прошлой жизни.