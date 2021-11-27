«Светлый парень»: тренер рассказал о скончавшемся в реанимации хоккеисте Родионове
Тренер «Динамо» прокомментировал смерть 16-летнего хоккеиста Родионова
Фото: ХК «Динамо»
На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь защитника МХК «Динамо», но спасти юношу не удалось.
Защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Валентин Родионов умер в реанимации после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА.
По словам главного тренера молодежной команды московского клуба Ярослава Люзенкова, в «Динамо» юношу знали как прекрасного и отзывчивого молодого человека.
«Сейчас мне очень сложно что-то говорить… Парень был молодой и очень отзывчивый. Что случилось? Он выполнял свою работу… Не могу сейчас говорить об этом. Я же никогда в нем не видел никаких отрицательных качеств. Светлый и прекрасный парень», — отметил тренер в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что 16-летний защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Валентин Родионов умер в реанимации. Ему было всего 16 лет.
Игрока экстренно госпитализировали в Морозовскую городскую клиническую больницу после того, как он потерял сознание во матча Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Спортсмену диагностировали отек и ушиб головного мозга тяжелой степени. Врачи в срочном порядке прооперировали юношу и ввели его в медикаментозную кому.
На протяжении шести дней медики боролись за его жизнь, но спасти спортсмена не удалось.
Валентин Родионов — защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо». В текущем сезоне он провел десять матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что о травме Валентина Родионова, полученной во время матча, рассказали в клубе «Динамо».
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