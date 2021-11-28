Где жена? Галкин узнал о «свидании» Пугачевой с другим благодаря соцсетям

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Виктория Андреева
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Максим Галкин рассказал неожиданную историю исчезновения Аллы Пугачевой

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Где пропадала звезда эстрады несколько часов? Кому обещала встречу?

Народная артистка СССР Алла Пугачева никогда не жаловалась на отсутствие мужского внимания. Вот и сейчас, в 72 года, нарасхват: молодому мужу — юмористу Максиму Галкину — приходится смотреть в оба. А вдруг кто-нибудь уведет?

Накануне шоумен поделился забавной историей с подписчиками. Галкин выложил в Instagram видео, найденное на страничке знаменитого дизайнера Игоря Гуляева. В кадре — Пугачева, позирующая в элегантном черном костюме. Примадонна российской эстрады дополнила образ россыпью жемчуга — бусы лаконично устроились в области декольте.

«Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист для Пугачевой — сама Пугачева. Алла Борисовна, как же ты афигительно выглядишь!» — восклицал Гуляев.

Между тем, Максим Галкин пояснил фанатам, что отслеживать передвижение деловитой красавицы-супруги может теперь только онлайн.

«Благодаря соцсетям знаешь, где жена», — иронично подметил юморист.

Instagram @maxgalkinru

Поклонники призвали Галкина пристальнее следить за певицей: ну и что, что 72 года — зато какая востребованная и восхитительная!

«Бомба!»

«Нет слов, одни эмоции!»

«Алла Борисовна — само совершенство! Всем бы такую жену!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru раскрыл секрет долгого и счастливого брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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