Время нежности и благодарности: астропрогноз на последний месяц 2021 года

Финальный месяц 2021 года ознаменуется особенным солнечным затмением, которое придется на новолуние. Самое благоприятное время — первые дни зимы, вплоть до упомянутого события 4 числа. Именно тогда наступит момент решительных перемен, неожиданных поворотов судьбы, которые зададут новый тон жизни многих представителей зодиакального круга. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

«Очень важно это затмение встретить с открытым, позитивным сердцем, которое полно любви, уважения и благодарности окружающим и всему миру. И тогда вы сможете нейтрализовать все негативные аспекты», — говорит эксперт.

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По словам Никольской, 13 декабря Меркурий перейдет в знак Козерога и пробудит в людях до недавнего времени дремавшие амбиции и жажду действий. Не удивляйтесь, если почувствуете эту веселую ярость, рвение биться за место под Солнцем. Звезды помогут, наделив энергией и невероятными организаторскими способностями. Отличный шанс проявить себя и взять то, что причитается вам по праву.

«Козерог — знак очень основательный, конкретный, и когда Меркурий переходит в этот знак, нам хочется строить свою карьеру. Но дело в том, что аспекты, к сожалению, в начале декабря, вплоть до 24 декабря, ну практически до католического Рождества будут довольно напряженными. Поэтому я боюсь, что в мире будет нарастать состояние нервозности агрессии и различных столкновений», — отмечает Никольская.

Астролог не исключает в декабре большие изменения не только в судьбе отдельных личностей, но и всего мира — в отношениях между странами, в том числе в религиозном ключе. Люди с нестабильной психикой будут склонны к неожиданным и эксцентричным выходкам, их лучше обходить стороной, не позволять втянуть себя в конфликт. Так что на фоне энергичного и благостно настроенного начала месяца его середина может оказаться непредсказуемой.

«В заключении у нас с вами будет очень важный момент, когда будет у нас зимнее солнцестояние, это произойдет 21 декабря, это важный такой момент, когда после 21 декабря нас будет немножечко отпускать. Солнце перейдет у нас в след за Меркуриевой Венерой тоже в знак Козерога, и как-то немножко ситуация начнет налаживаться, чтобы к Новому году мы пришли во внутренний баланс», — добавила Никольская.

Весь декабрь, как предупреждает эксперт, нужно контролировать финансовую сферу жизни. Возможны небольшие потрясения, но, если вы сумеете проявить осторожность, не вкладывать в сомнительные проекты и тратить исключительно по расчету, а не в порыве, то сможете сохранить некую денежную стабильность и уверенность в будущем.

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