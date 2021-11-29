Киркоров неожиданно появился на чужой свадьбе и бесплатно спел для молодоженов

Российский певец Филипп Киркоров удивил молодоженов на свадьбе своим неожиданным появлением и бесплатно спел для них. Видео с торжества опубликовали гости в социальных сетях.

Удивительная история произошла в Подмосковье. Певец возвращался со съемок, как вдруг услышал знакомую музыку — играла его песня. Впечатленный приятной композицией, он пошел на мелодию — и она привела его на большое семейное торжество, пишет сайт KP.RU.

Сдерживать себя знаменитость не стал — подхватил микрофон и вместе с ошалевшим от неожиданности артистом на свадьбе запел свой хит «Я за тебя умру».

Приглашенные на праздник явно не ожидали появления звезды. Они громко аплодировали и лишь с восхищением смотрели на нежданного гостя.

Звезды отечественного шоу-бизнеса нечасто делают подобные приятные сюрпризы для поклонников, тем более совершенно бесплатно. Ранее 5-tv.ru писал, что исполнители подняли цены на новогодних корпоративах в 2021 году — стоимость выросла до 1,5-2 миллиона рублей. В лидерах продаж — Светлана Лобода, Леонид Агутин, Zivert, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и другие. Уже в ноябре на предновогодние даты у топовых исполнителей забронировано по два-три выступления за один вечер.