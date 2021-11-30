Как привлечь богатство и удачу в 2022 году

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Юлия Федорова
Эксклюзив 1 406

Какие ритуалы помогут обрести и сохранить вторую половинку?

Фото, видео: globallookpress.com © Val Thoermer

Чтобы наступающий 2022-й оказался счастливым и удачным, соблюдайте определенные ритуалы для привлечения денег, любви и удачи. Эзотерик и парапсихолог Екатерина Вишнякова поделилась с 5-tv.ru, какие приметы помогут на пути к успеху в 2022-м.

Екатерина Вишнякова
Эзотерик, парапсихолог

Как привлечь богатство в 2022 году

Для новогоднего ритуала вам понадобятся лист бумаги и карандаш, ручка или маркер. Нарисуйте на листе треугольник и поместите по центру денежный знак в виде доллара ($). Лист с этим знаком повесьте на входную дверь: так вы привлечете богатство в дом, где оно и останется.

Чтобы преумножить финансы, сделайте себе денежный талисман, советует Екатерина Вишнякова.

«Возьмите купюру большого номинала и положите ее в карман. Встретьте новый год с этой купюрой, а потом переложите ее в кошелек», — рекомендует эзотерик.

Не тратьте купюру в течение 2022-го. Она привлечет к вам денежную энергию, и в будущем вы обязательно улучшите финансовый счет.

Как привлечь любовь в 2022 году

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Если вы одиноки и хотите обрести вторую половинку в наступающем году, в новогоднюю ночь наденьте аксессуар красного цвета или украсьте новогодний образ таким предметом. Вы привлечете внимание Голубого Водяного Тигра, который покровительствует 2022-м. Он поможет вам обрести любовь. Но не переусердствуйте: символ года не любит яркие цвета, поэтому достаточно одного-двух аксессуаров цвета любви в образе.

Если у вас уже есть пара, то этот ритуал поможет вам укрепить отношения. Встретьте наступающий год с тем, кого вы любите. Во время боя курантов крепко держите за руку свою половинку.

Как привлечь удачу в 2022-м

Уважить Голубого Водяного Тигра вам помогут небольшие статуэтки и елочные шары с изображением символа года. Чтобы наверняка впустить удачу в дом, во время боя курантов откройте окно и загадайте желание. Считается, если в новогоднюю ночь в окно подует сильный ветер, то в наступающем 2022-м вас ждут приятные перемены.

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