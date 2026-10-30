«Вы меня похоронили?» — Волочкова устроила истерику из-за дочери
Балерина не стала скрывать раздражения, когда узнала, как называют супругу своего бывшего возлюбленного.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich; 5-tv.ru
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Волочкова устроила разнос журналистам из-за слова мачеха в адрес Николаевой
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова резко отреагировала на обсуждение отношений в семье своей дочери Ариадны. В беседе с 5-tv.ru балерина возмутилась тем, что супругу ее бывшего возлюбленного Игоря Вдовина — телеведущую Елену Николаеву — называют мачехой девушки.
«Знаете, кто такая мачеха? Это когда мама дочки умирает, у нее появляется мачеха. Я жива и здорова», — заявила Волочкова.
По словам артистки, сейчас она сосредоточена на работе и восстановлении после операции по замене сустава. Обсуждать происходящее в семье бывшего возлюбленного и его супруги Волочкова не захотела.
«Я в этом дне участвовать не хотела и не буду. Мне вообще неинтересно все, что у них там происходит. Понятно или нет? Мачеха, вы что, меня похоронили уже?» — добавила Волочкова.
Поводом для такой реакции стало интервью Елены Николаевой. Телеведущая призналась, что прежней теплоты в отношениях с падчерицей у нее больше нет. По словам женщины, в подростковом возрасте Ариадны между ними возникали сложности: девушка могла конфликтовать, а Николаева не всегда понимала, как правильно реагировать на ее поведение.
Елена отметила, что поддерживать отношения с Ариадной им помогал Игорь Вдовин. Сейчас девушка живет с мужем Никитой Григоряном в Санкт-Петербурге, поэтому встречи с отцом и его супругой происходят нечасто. При этом телеведущая призналась, что не смогла найти общий язык и с зятем: он кажется ей закрытым человеком, который в основном улыбается и мало говорит.
Дочь Волочковой всем поперек горла! Ни мать, ни мачеха не стерпели выходки Ариадны
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