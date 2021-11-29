Альтштейн: штамм «Омикрон» положит конец пандемии коронавируса в России

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 1 009

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон»

Фото, видео: Depositphotos / VitalikRadko; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

По мнению вирусолога, новая разновидность SARS-CoV-2 характеризуется «слабостью» и нестабильным геномом.

Пандемия может закончиться в случае прихода нового штамма коронавируса «Омикрон» в Россию, заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Утверждение ученого основывается на «слабости» коварного пришельца: он характеризуется нестабильным геномом и склонен без усилий подвергаться мутациям.

«Нам известно, что в белке нового вируса очень много мутаций — 52. Это ген белка, который находится на поверхности коронавируса и от которого зависит проникновение в клетки», — объяснил вирусолог.

Мутации, по словам эксперта, уменьшают жизнеспособность нового штамма. Несмотря на то, что новая и пока малоизученная модификация коронавируса стремительно распространяется, она не выглядит очень опасной: никто из сотни заболевших «Омикроном» не скончался.

«Пока мы не видим данных о его летальности — ни одного сообщения, что кто-то тяжело заболел или умер нет. Особенно, если посмотреть на то, что происходило в последние два месяца в Африке — а за это время он уже должен был распространиться», — выразил мнение вирусолог НИЦ имени Гамалеи.

Сейчас предшественник дельта-штамма активно завоевывает Европу — он уже добрался до Великобритании, Шотландии, Израиля, Дании, Бельгии, Португалии, Чехии, Италии и Германии. На данный момент вирус, которому присвоили новую букву греческого алфавита, считается самым опасным среди всех известных вариантов SARS-CoV-2. При этом из-за «Омикрона» у людей не пропадают вкус и обоняние.

«Симптоматика, описанная на сегодняшний день: чувство усталости, небольшое повышение температуры, небольшая головная боль. Все симптомы длятся два-три дня, по завершении которых люди полностью выздоравливают. Не стоит заблуждаться, что новый штамм вызывает легкую патологию, это не окончательный вывод: нужно дождаться увеличения количества исследованных заразившихся этим штаммом людей», — констатировал ученый.

При этом, по словам Анатолия Альтштейна, утверждать, что один штамм вытесняет другой — не совсем правильно. Также ученый раскрыл механизм смены одного штамма на другой.

«Штамм может распространяться, вызывая заболевание, а потом он может ослабевать, и число заболевших уменьшается, и ему на смену уже выходит другой штамм, который и поддерживает эпидемию», — подытожил вирусолог.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что риск заражения «Омикроном» людей, переболевших коронавирусом, существует и призвала увеличить темпы вакцинации жителей стран с выявленным «Омикроном», а также своевременно тестировать путешественников, приезжающих из регионов, где «объявился» новый штамм.

Научный сотрудник Центра имени Гамалеи считает вакцинацию наиболее эффективной мерой и против нового «Омикрона». Кроме того, нельзя пренебрегать и другими методами защиты от коронавирусной инфекции: ношение масок, особенно в транспорте, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, воздержание от посещения публичных мест.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФПИ анонсировали скорый выпуск вакцины против «Омикрон»-штамма.

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