Стали известны подробности смерти пропавшей в Екатеринбурге журналистки

Наталья Попова пропала около двух недель назад. В редакции ее не видели еще дольше — около месяца. Несколько часов назад удалось найти тело журналистки.

Стали известно подробности смерти в Екатеринбурге журналистки Наталии Поповой. По информации 5-tv.ru, на ее теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Об отсутствии криминала также сообщил коллега Наталии Поповой — бывший главный редактор «КП»-Екатеринбург Ринат Низамов.

«Мы проработали бок о бок восемь лет. Это суперпрофессионал, гиперотвественная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать. Я узнал о случившемся от коллег с E1.RU, похоже, в случившемся нет криминала», — цитирует его KP.RU.

Найденной мертвой журналистке было 42 года. Она посвятила профессии почти всю жизнь. Начала работать в екатеринбургском филиале «Комсомольской правды», затем — в 66.RU, после приложила руку к созданию портала E1.RU и стала его главным редактором, а позднее — директором по развитию в Сети городских порталов.

Facebook @natalia.popova.5

В последний раз в редакции E1.RU Наталию Попову видели в конце октября. Она сообщила, что собирается улететь отдыхать. После 16 ноября журналистка перестала выходить на связь; 29 ноября ее знакомые обратились в полицию; вечером было найдено тело журналистки. Причина смерти пока не называется. В E1.RU пообещали сообщить о дате и месте прощания с Наталией Поповой позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Новосибирской области нашли мертвым у лыжной базы после недели поисков. Смерть была загадочной.