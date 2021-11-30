Стали известны подробности смерти пропавшей в Екатеринбурге журналистки

|
Игорь Рязов
Эксклюзив 1 136

Стали известны подробности смерти пропавшей в Екатеринбурге журналистки Поповой

Стали известны подробности смерти пропавшей в Екатеринбурге журналистки

Фото: depositphotos / Demian

Наталья Попова пропала около двух недель назад. В редакции ее не видели еще дольше — около месяца. Несколько часов назад удалось найти тело журналистки.

Стали известно подробности смерти в Екатеринбурге журналистки Наталии Поповой. По информации 5-tv.ru, на ее теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Об отсутствии криминала также сообщил коллега Наталии Поповой — бывший главный редактор «КП»-Екатеринбург Ринат Низамов.

«Мы проработали бок о бок восемь лет. Это суперпрофессионал, гиперотвественная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать. Я узнал о случившемся от коллег с E1.RU, похоже, в случившемся нет криминала», — цитирует его KP.RU.

Найденной мертвой журналистке было 42 года. Она посвятила профессии почти всю жизнь. Начала работать в екатеринбургском филиале «Комсомольской правды», затем — в 66.RU, после приложила руку к созданию портала E1.RU и стала его главным редактором, а позднее — директором по развитию в Сети городских порталов.

Facebook @natalia.popova.5

В последний раз в редакции E1.RU Наталию Попову видели в конце октября. Она сообщила, что собирается улететь отдыхать. После 16 ноября журналистка перестала выходить на связь; 29 ноября ее знакомые обратились в полицию; вечером было найдено тело журналистки. Причина смерти пока не называется. В E1.RU пообещали сообщить о дате и месте прощания с Наталией Поповой позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Новосибирской области нашли мертвым у лыжной базы после недели поисков. Смерть была загадочной.

-5° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.98
-0.61 84.48
-0.47
Гороскоп для Львов на 2022 год

Последние новости

6:40
Половину корпоративных сим-карт в России могут заблокировать 1 декабря
6:32
Уйти или остаться? Психолог назвала три признака безнадежных отношений
6:24
Подальше от матери: родственники Градского нарушили его последнюю волю
6:18
Байден запутался с названием нового штамма коронавируса, а потом удивил с масками
6:08
Ученые рассказали, чем отличается сон оптимистов и пессимистов
6:00
Люди с какой группой крови живут дольше остальных

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
Гороскоп майя: Сильные и слабые стороны людей в зависимости от даты рождения
«Котик в нирване»: пользователей рассмешил уснувший в необычной позе питомец
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа