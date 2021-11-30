Глава ФМБА Скворцова назвала эффективный препарат против омикрон-штамма

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Егор Измалкин
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Новый медикамент предотвращает тяжелые формы развития инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.

Глава ФМБА Скворцова назвала эффективный препарат против омикрон-штамма

Фото: Facebook @fmbaofrussia

Российский препарат против коронавируса «Мир-19» будет эффективен против нового омикрон-штамма. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Вторая фаза клинических исследований подтвердила высокодостоверное преимущество этого противовирусного препарата по отношению не к плацебо, а к стандартной терапии, которую получают больные в стационаре», — сказала она.

Скворцова сообщила, что испытала препарат на себе. У лекарства сладковатый вкус, его нужно вдыхать в течение десяти минут. Если подышать им после контакта с заболевшим, вирусная нагрузка на организм значительно уменьшается.

«Мир-19» получил патент в апреле. Препарат предотвращает тяжелые формы развития инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как новая мутация коронавируса омикрон распространяется по планете.

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