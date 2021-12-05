Кровать раздора: почему в браке угасает секс и как его вернуть

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Анна Павлова
Эксклюзив 3 155

Сексолог Кульгавчук рассказал, почему в браке угасает секс и как его вернуть

Фото, видео: depositphotos / Milkos; 5-tv.ru

Совместный сон в одной кровати может быть пыткой для партнеров. Сексолог Кульгавчук дал несколько дельных советов, как не пустить под откос интимную жизнь.

Сон в одной кровати может быть не только приятным занятием, но и настоящей пыткой. Чужие локти, лишние звуки — все это может порождать ссоры, да и вовсе пустить под откос сексуальную жизнь. Как не допустить того, чтобы семейное ложе превратилось в источник расстройств? Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук.

Причины:

По словам специалиста, прежде всего, важно обеспечить взаимный комфорт при совместном сне. Кровать должна быть достаточно широкой, чтобы никого не тяготило присутствие партнера.

«На кровати, где каждому не хватает места, со временем могут накапливаться негативные ассоциации на второго человека в формате «он или она мне мешает спать», — начал Евгений Кульгавчук.

Нередко проблемой становится храп одного из партнеров. Второй начинает винить своего возлюбленного или возлюбленную в своей усталости и разбитости, негатив накапливается и может вылиться в скандал, вплоть до расставания.

«В таких случаях нужно обязательно лечить расстройство сна или избавляться храпа. Лечение может включать себя как программы снижения веса, так и снижение воздействия факторов, способствующих храпу таких, как, например, употребление алкоголя», — объяснил он.

Решение:

Лекарством будет раздельный сон: разные спальни помогут чувствовать себя гораздо комфортней. Если комнат не хватает, спальное место можно оборудовать и на кухне. Главное — устранить мешающие сну факторы: яркий свет из окна или гудение холодильника.

Что касается интимной жизни и места встречи для сексуальных игр, то их совершенно необязательно ассоциировать с началом отбоя.

«Вполне достаточно выделять время для того, чтобы это было своего рода свидание, которое может проходить и в дневное время. Если же пара изначально спит в разных спальнях, то можно приходить друг к другу в гости на небольшое свидание», — отметил Кульгавчук.

Сексолог подчеркнул, что даже к такому свиданию стоит хорошо подготовиться: надеть эротичную одежду или же после душа попросить возлюбленного сделать массаж. Приятные запахи, нежные прикосновения помогут второй половине настроиться на романтический лад и забыть об обидах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие предметы ни в коем случае нельзя держать в спальне.

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