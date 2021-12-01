Муж Седоковой показал ее младшую дочь. Певице публиковать такие фото запретил суд

Десятилетняя Моника живет в США с папой — бизнесменом Максимом Чернявским, отобравшим у певицы дочь при разводе.

Муж Анны Седоковой Янис Тимма порадовал поклонников певицы, опубликовав фото с ее младшей дочерью Моникой. Девочка очень редко появляется на снимках с мамой, так как ее отец — бизнесмен Максим Чернявский, с которым она живет в США — через суд запретил Седоковой публиковать в соцсетях фото дочери. Однако на Тимму этот запрет не распространяется.

На снимке, который баскетболист выложил на своей странице в Instagram, запечатлена большая семья: сам баскетболист, Седокова и трое ее детей от предыдущих браков и романов — 16-летняя Алина, десятилетняя Моника и четырехлетний Гектор.

«У нас до сих пор нет фотографии, на которой мы все вместе, и даже эта фотография — еще не все. Это самое близкое, что у нас есть. Каждый раз на другом конце света кого-то не хватает. Но я хочу сказать, что ты — одна из лучших. Твоя страсть и желание показать и дать детям лучшую жизнь невероятны. Всегда оставайся такой, потому что я уверен — все еще впереди», — подписал Тимма фото, обращаясь к Седоковой.

Instagram @janis.timma

Поклонники пришли в восторг от милого семейного фото и особенно от присутствия на нем Моники. Девочка, по общему мнению, растет настоящей красавицей, как и ее мама.

«Как выросла Моника, просто обалдеть»;

«О, хоть у вас на страничке среднюю доченьку увидели. Ура-а-а»;

«Моника какая красавица невероятная»;

«Моника — это маленькая Аня. Красотка», — восхищаются фолловеры.

Недавно Седокова призналась, что один из бывших возлюбленных подвергал ее психологическому насилию. Однако кто именно, она не раскрыла. Вариантов несколько — до Яниса Тиммы длительные отношения у экс-солистки «ВИА Гры» были с футболистом Валентином Белькевичем, от которого она родила старшую дочь Алину, а также с бизнесменами Максимом Чернявским и Артемом Комаровым, от которых у нее дочь Моника и сын Гектор соответственно. Также певица встречалась с танцором Сергеем Гуманом, однако в этих отношениях детей у нее не появилось.

Ранее 5-tv.ru писал об идеальных отношениях, которые сложились между сыном Седоковой Гектором и ее нынешним супругом Янисом Тиммой.