Сын Наумова рассказал, как пройдут похороны отца, и попросил никого не приходить

Сын режиссера Владимира Наумова попросил поклонников творчества знаменитого отца не приходить на его похороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Решили мы так: публичного прощания не будет, на похоронах будут только родные. Мы очень просим почтить память Владимира Наумовича без посещения похорон. Такова просьба семьи», — отметил Алексей Наумов.

Сыгравший в картине «Гори, гори, моя звезда» артист ушел из жизни 29 ноября в возрасте 93 лет. Похороны народного артиста СССР пройдут в четверг, 2 декабря, на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание ним состоится в узком семейном кругу.

Наумов сумел построить блистательную карьеру в кинематографе: был востребованным сценаристом и режиссером, сыграл с десяток персонажей в кино, блистал в главных ролях.

На протяжении многих лет он работал в тандеме с Александром Аловым. Их талант породил культовые картины «Бег», снятый по мотивам произведений Михаила Булгакова (1970), и «Тегеран-43», созданный в партнерстве с коллегами из Швейцарии и Франции (1980).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никас Сафронов трогательно попрощался с режиссером Наумовым.