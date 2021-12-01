Сын Наумова рассказал, как пройдут похороны отца, и попросил никого не приходить

|
Анна Павлова
1 067

Близкие великого режиссера и сценариста пожелали проститься с ним в узком семейном кругу.

Сын Наумова рассказал, как пройдут похороны отца, и попросил никого не приходить

Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Сын режиссера Владимира Наумова попросил поклонников творчества знаменитого отца не приходить на его похороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Решили мы так: публичного прощания не будет, на похоронах будут только родные. Мы очень просим почтить память Владимира Наумовича без посещения похорон. Такова просьба семьи», — отметил Алексей Наумов.

Сыгравший в картине «Гори, гори, моя звезда» артист ушел из жизни 29 ноября в возрасте 93 лет. Похороны народного артиста СССР пройдут в четверг, 2 декабря, на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание ним состоится в узком семейном кругу.

Наумов сумел построить блистательную карьеру в кинематографе: был востребованным сценаристом и режиссером, сыграл с десяток персонажей в кино, блистал в главных ролях.

На протяжении многих лет он работал в тандеме с Александром Аловым. Их талант породил культовые картины «Бег», снятый по мотивам произведений Михаила Булгакова (1970), и «Тегеран-43», созданный в партнерстве с коллегами из Швейцарии и Франции (1980).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никас Сафронов трогательно попрощался с режиссером Наумовым.

-5° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.97
-0.92 83.84
-0.98
Рожденные для борьбы: как коридор затмений усложняет судьбу людей

Последние новости

15:00
Сын Газманова рассказал, как однажды побрил ноги ради мужчины
14:46
Рожденные для борьбы: как коридор затмений усложняет судьбу людей
14:37
Эрнст простился с Александром Градским: «Невозможно представить его неживым»
14:29
Александр Градский готовил жену к жизни после своей смерти
14:15
Пропал щенком: жившую шесть лет в 50-метровой яме собаку спасли в Китае
14:08
Кира Прошутинская поделилась воспоминаниями о незабываемой ночи с Градским

Сейчас читают

Вдова Градского разрыдалась на церемонии прощания
Прощание с маэстро: в Москве началась панихида по Александру Градскому
Люди с какой группой крови живут дольше остальных
Симптомы «омикрон»-коронавируса, которые не стоит игнорировать даже вакцинированным

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа