Искусственный интеллект бросил вызов математикам и решил загадку тысячелетия

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 65 0

Задача, над которой десятилетиями работали ученые, стала новым испытанием для технологий.

ИИ решил задач тысячелетия — уравнение Навье — Стокса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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OpenAI объявила о решении одной из семи задач тысячелетия при помощи ИИ

Компания OpenAI объявила о получении доказательства существования и гладкости решений уравнений Навье — Стокса при помощи искусственного интеллекта. Математические равенства считаются одной из семи «задач тысячелетия». Об этом говорится в заявлении компании.

Разработчики сообщили, что доказательство было получено с помощью внутренней модели искусственного интеллекта, а затем дополнительно оформлено и проверено в системе формального доказательства Lean.

Для работы над задачей компания использовала масштабную систему из десяти тысяч ИИ-агентов. Они получили доступ к кэшированной копии интернета и инструментам для выполнения программного кода. Часть агентов искала возможные пути к доказательству утверждения, а другие проверяли варианты его опровержения.

В OpenAI отметили, что в ходе исследования модель также смогла продвинуться в решении проблемы регулярности уравнений Эйлера. Над этой задачей около 100 агентов работали примерно 50 часов.

К решению задачи Навье — Стокса искусственный интеллект, по данным компании, пришел 5 сентября. После этого еще 17 часов потребовалось на формализацию результата и проверку с помощью модели GPT-6 Astra.

Всего в процессе было отправлено около 2,7 миллиона сообщений и использовано 130 миллиарда выходных токенов — объем, который в OpenAI сравнили примерно с миллионом книг.

Уравнения Навье — Стокса описывают движение жидкостей и газов и используются в самых разных областях — от метеорологии до инженерных расчетов.

Проблема существования и гладкости их решений была включена в список «задач тысячелетия» Математического института Клэя, за решение каждой из которых предусмотрена награда в размере одного миллиона долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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