Все, что остается западным союзникам, — изымать еще деньги из собственных госбюджетов. Вопрос, сколько именно не хватает Киеву, уже не стоит. Обсуждают скорее, кто и сколько, в принципе, способен дать. В итоге на экстренном заседании НАТО говорили не столько о новых поставках, а о жесткой экономии.

И то, что все-таки удалось собрать участникам «Рамштайна», как отмечает пресса, на фоне предыдущих вливаний выглядит довольно скромно.

А ведь впереди зима, где у союзников и собственных-то расходов прибавится. В ресурсе ли еще Запад — разбирался корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

«Я прошу делать взносы». Роль Остапа Бендера, правда, по видеосвязи, на себя взял генсек НАТО. Марк Рютте опять вытрясал из союзников деньги, призывал не скупиться.

«Сегодня буду призывать все страны активизировать поддержку Киева. Союзники, как мы знаем, пообещали 70 миллиардов евро на саммите НАТО в Анкаре, теперь нужно достичь этого. Страны должны глубже заглянуть в свои запасы. У нас нет выбора», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Союзники «поскребли по сусекам глубже» — и предоставили десять миллиардов евро на закупки оружия для ВСУ. Похвалил за это младших партнеров лоббист американского ВПК Элбридж Колби. Заместитель Пита Хэгсета уже в третий раз заменил шефа на таких вот онлайн-сеансах формата «Рамштайн». И тем самым опять понизил их уровень.

«Европа уже сейчас должна планировать устойчивые закупки американского оружия — и для долгосрочной поддержки Украины, и для собственных оборонных потребностей Европы. Как союзники, мы заинтересованы, чтобы европейские инвестиции были интегрированы с американской оборонно-промышленной базой и дополняли ее», — сказал заместитель министра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

Но даже отпетым русофобам все труднее тратиться на коррумпированный киевский режим. Если в июне «ястребы Рамштайна» собрали около четырех миллиардов евро, сейчас — на порядок меньше.

«Сегодня я объявляю о взносе в сто миллионов фунтов стерлингов для финансирования быстрой поставки ракет для комплексов ПВО», — сказал министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

«Еще на саммите НАТО я решил срочно передать Украине из запасов Бундесвера ракеты-перехватчики PAC-2. Я призываю всех членов Контактной группы проверить собственные запасы и осуществить аналогичные поставки», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Главные спонсоры войны — Великобритания и Германия — заодно пообещали террористам ВСУ дальнобойные снаряды крупного калибра и тем самым подтвердили: их бизнесу переговоры о мире только помешают.

О том, что европейцы не захотят в них участвовать, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. И заодно провел для союзников недвусмысленные исторические параллели.

«Когда я об этом думаю, возникает вопрос: как Германии удалось вернуться в мировое сообщество после Второй мировой войны? Здесь есть определенный путь, и такой путь есть и для Украины», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Но пока европейская «партия войны» в денацификации Украины не заинтересована. Ангела Меркель подтвердила: Киев — это долгосрочный антироссийский проект, ради его реализации Запад и превратил Минские соглашения в подлог.

«Я специально пошла на это, чтобы дать Украине выиграть время до 2022 года. Иначе она не успела бы подготовиться. Вот почему я бросила ей тот «якорь», — признала канцлер Германии в 2005–2021 годах Ангела Меркель.

Военная истерия нарастает по всему «восточному флангу» НАТО. А помогают нагнетать ее медиа, близкие Демпартии США. Аарон Маклин, репортер телеканала CBS, снял провокационный репортаж, как Литва мобилизует население.

Именно Европейский союз продолжает делать все, чтобы не допустить надежного долгосрочного урегулирования на Украине, заявил глава нашего МИДа. Сергей Лавров посоветовал Европе запомнить слова Владимира Путина: в случае нападения на Россию война будет «совершенно другой и очень короткой».

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